矢沢心、シースルースカートからスラリ美脚「憧れのスタイル」「さすがの着こなし」の声
【モデルプレス＝2026/02/07】タレントの矢沢心が2月5日、自身のInstagramを更新。赤と黒を組み合わせたモードなコーディネートのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元格闘家＆美人妻「憧れのスタイル」透けスカートから美脚
矢沢は、真紅のロングニットとシアーな黒のボトムスを重ねた、印象的なコーディネートでのソロショットを公開。スカートの下には、スラリとした美しい脚がのぞいている。
また「先週わたしの手から赤信号 カサカサでアカギレ一歩手前」と手荒れについてつづり、お気に入りのハンドクリームについても紹介している。
この投稿に、ファンからは「オーラ凄い」「何頭身？」「さすがの着こなし」「透け感が色っぽくてじっと見ちゃう」「凄くお洒落」「立ち姿の美しさが神々しい」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
