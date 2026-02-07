As-me エステールが展開する食を通じて健康美をサポートするブランド「私の完全美容食」は、定期購入者向けのオンラインウェルビーイングプログラムを2026年2月21日(土)に一般公開します。

通常は定期購入者限定で開催されているヨガと栄養学のプログラムを、この日は特別に誰でも参加できる形で実施します。

As-me エステール「私の完全美容食」オンラインウェルビーイングプログラム

開催日時：2026年2月21日(土) 7:00〜8:30

参加方法：オンライン（ZOOM）

参加費：無料（予約制）

定員：先着500名

申込み：https://ec.kenko-bi.jp/lp?u=yogaclass021pr&utm_source=release&utm_medium=qr&utm_campaign=yoga_0221

申込みをした方には、当日参加できるZOOMの招待URLが送られます。

ヨガと栄養学の2部制となっており、途中参加・途中退室も可能です。

朝7時からのモーニングプログラムとして、1日のスタートを健やかに整える内容が用意されています。

プログラム内容

第1部は「モーニングエナジーバランスヨガ」

胸や骨盤まわりをほぐして体の巡りを整え、呼吸と動きで朝のスイッチをONにします。

短いヨガニドラで思考をリセットし、強度はやさしめで初心者の方も安心して参加できる内容です。

第2部は「栄養素で考える美と健康の新習慣｜私の食事バランス編｜」

現役の管理栄養士が、食事バランスについて分かりやすく解説します。

何を意識すると体が整いやすいのか、今日からできる現実的な食事の考え方を学べます。

講師紹介

ヨガインストラクター：谷上和子

KAZUKOYOGA主宰。

呼吸と動きを丁寧につなぎ、無理なく心身を整えて自分らしく軽やかに過ごせるクラスを提供しています。

YOGAHUALI認定ヨガインストラクター、ヨガニドラ指導者、マインドフルネス指導者、アーユルヴェーダライフアップコーチ、薬膳アドバイザーなど多数の資格を保有。

スポーツ科学修士・保健体育教諭の資格も持つ専門家です。

管理栄養士：みやざわあき

心と身体を健やかに保ち、日常をもっと楽しむための新習慣をお届けする管理栄養士。

美脚美尻骨盤ヨガファンデーション指導者、たまごヨガ認定講師、筋膜リリースセラピー施術者の資格も保有しています。

参加者の声

過去の参加者からは、「すぐに動きに入ってくれたのがよかった。説明もわかりやすく、自分でやっているいつもとは違う動きもあって新鮮だった」（50代女性・ヨガ）といった声が寄せられています。

栄養学については「身体を温めること、意識してみます。おうどんに梅干しはちょっと驚きでしたが、やってみたい。来年のクッキングも楽しみ」（50代女性）という感想も。

プログラムの雰囲気は、YouTubeでダイジェスト動画が公開されています。

URL：https://www.youtube.com/watch?v=AYRFG5VNVSU

「私の完全美容食」について

「私の完全美容食」は、北海道産の非遺伝子組み換え・非ゲノム編集大豆を使用した国産大豆のプロテインです。

大豆を皮ごと微粉砕し、脱脂大豆を使用しない「丸ごと製法」で作られています。

波照間産黒糖・室戸の塩・大豆本来の甘みで、自然な飲み心地を実現。

国産雑穀を配合し、鉄分・葉酸も補給できます。

マタニティフード認定を取得しており、2025年にはヨガインストラクター100人による認証を受け、推奨意向96％を獲得。

年齢やライフスタイルを問わず、毎日の栄養習慣に取り入れやすい「飽きずに続けられる」プロテインとして支持されています。

公式サイト：https://www.kenko-bi.jp/mybeauty/

Instagram：https://www.instagram.com/kenkobi_jp/

朝7時からの90分間で、ヨガと栄養学の両面から心と体を整える方法を学べる貴重な機会です。

カメラOFFでの参加も可能なので、リラックスした状態でプログラムを受けられます。

初心者の方も気軽に参加でき、朝の習慣として取り入れられる内容となっています。

As-me エステール「私の完全美容食」オンラインウェルビーイングプログラムの紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はかかりますか？

参加費は無料です。事前に予約が必要で、先着500名までとなっています。

Q. カメラやマイクをONにする必要はありますか？

カメラOFFでの参加が可能です。リラックスした環境でご参加いただけます。

Q. 途中参加や途中退室はできますか？

はい、途中参加・途中退室が可能です。第1部のヨガのみ、第2部の栄養学のみの参加もできます。

Q. ヨガ初心者でも参加できますか？

強度はやさしめで、初心者の方も安心して参加できる内容となっています。

Q. 定期購入者でなくても参加できますか？

2026年2月21日の開催は特別に一般公開されるため、定期購入者でなくても参加できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヨガと栄養学で心と体を整える朝時間！私の完全美容食「オンラインウェルビーイングプログラム」 appeared first on Dtimes.