洗えて清潔に使い続けられる！アロン化成「リラクッション用カバー」新色オレンジ＆ピンク
アロン化成は、愛犬用クッション「リラクッション」専用のカバーに新色を追加し、発売を開始しました。
従来のブラウンに加え、明るいオレンジと華やかなピンクの2色が仲間入りし、全3色のカラーバリエーションから選べるようになりました。
アロン化成「リラクッション用カバー」
価格：5,280円〜（税込）
カラー：ブラウン、オレンジ、ピンク
材質：ナイロン90％・ポリウレタン10％
汚れが目立ちにくいブラウンカラーのほか、明るいながらも木製インテリアに調和しやすいオレンジ、華やかで可愛らしいピンクの3色を展開しています。
愛犬の好みや部屋の雰囲気に合わせて選ぶことができます。
はっ水加工で汚れに強い
ワンちゃんのおしっこやよだれが染み込みにくい、はっ水加工を施した生地を使用しています。
ただし、この製品は防水ではないため、長時間水に濡れた状態になると、縫い目などから浸水する恐れがあります。
繰り返し洗濯可能
カバーは繰り返し洗濯できるため、リラクッションを清潔に使い続けることができます。
汚れたらすぐに洗えるので、いつでも快適な環境を愛犬に提供できます。
カバーの取り付け方法
リラクッション本体を覆い、底面部のゴムと面ファスナーで固定します。
簡単に取り付けられ、しっかりと固定されるため、愛犬が動いてもずれにくい構造です。
リラクッションとは
リラクッションは、愛犬の健康と飼い主の笑顔を大切にするための製品です。
特にシニア犬や足腰が弱いワンちゃんの姿勢をサポートし、飼い主の負担を軽減します。
体を預けやすい立体的な形状で、愛犬がリラックスできる環境を提供します。
価格＆ラインナップ
単品でのカバー販売のほか、リラクッション本体とカバーのセットも用意されています。
【単品】
製品名称：リラクッション用カバー
メーカー希望小売価格：5,280円〜（税込）
カラー：ブラウン、オレンジ、ピンク
材質：ナイロン90％・ポリウレタン10％
【本体＋カバーセット】
製品名称：リラクッション カバーセット
メーカー希望小売価格：16,830円〜（税込）
材質：本体 生地 ポリエステル・中材 発泡ポリスチレン、カバー ナイロン90％・ポリウレタン10％
はっ水加工と洗濯可能な機能により、愛犬が快適に過ごせる環境を長く保つことができます。
新色のオレンジとピンクが加わったことで、インテリアに合わせた選択肢が広がり、飼い主にとっても楽しみが増えました。
シニア犬や足腰が弱いワンちゃんの姿勢サポートにも役立ち、日々のケアの負担を軽減します。
アロン化成「リラクッション用カバー」の紹介でした。
よくある質問
Q. リラクッション用カバーの新色は何色ですか？
A. 新色はオレンジとピンクの2色です。従来のブラウンと合わせて全3色から選べます。
Q. カバーは洗濯できますか？
A. はい、繰り返し洗濯可能です。汚れてもすぐに洗えるので、清潔に使い続けられます。
Q. はっ水加工は防水ですか？
A. いいえ、はっ水加工であり防水ではありません。長時間水に濡れた状態になると、縫い目などから浸水する恐れがあります。
Q. 価格はいくらですか？
A. カバー単品は5,280円〜（税込）、本体とカバーのセットは16,830円〜（税込）です。
Q. どのような犬に適していますか？
A. 特にシニア犬や足腰が弱いワンちゃんの姿勢サポートに適していますが、すべての犬種で使用できます。
