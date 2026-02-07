アロン化成は、愛犬用クッション「リラクッション」専用のカバーに新色を追加し、発売を開始しました。

従来のブラウンに加え、明るいオレンジと華やかなピンクの2色が仲間入りし、全3色のカラーバリエーションから選べるようになりました。

アロン化成「リラクッション用カバー」

価格：5,280円〜（税込）

カラー：ブラウン、オレンジ、ピンク

材質：ナイロン90％・ポリウレタン10％

汚れが目立ちにくいブラウンカラーのほか、明るいながらも木製インテリアに調和しやすいオレンジ、華やかで可愛らしいピンクの3色を展開しています。

愛犬の好みや部屋の雰囲気に合わせて選ぶことができます。

はっ水加工で汚れに強い

ワンちゃんのおしっこやよだれが染み込みにくい、はっ水加工を施した生地を使用しています。

ただし、この製品は防水ではないため、長時間水に濡れた状態になると、縫い目などから浸水する恐れがあります。

繰り返し洗濯可能

カバーは繰り返し洗濯できるため、リラクッションを清潔に使い続けることができます。

汚れたらすぐに洗えるので、いつでも快適な環境を愛犬に提供できます。

カバーの取り付け方法

リラクッション本体を覆い、底面部のゴムと面ファスナーで固定します。

簡単に取り付けられ、しっかりと固定されるため、愛犬が動いてもずれにくい構造です。

リラクッションとは

リラクッションは、愛犬の健康と飼い主の笑顔を大切にするための製品です。

特にシニア犬や足腰が弱いワンちゃんの姿勢をサポートし、飼い主の負担を軽減します。

体を預けやすい立体的な形状で、愛犬がリラックスできる環境を提供します。

価格＆ラインナップ

単品でのカバー販売のほか、リラクッション本体とカバーのセットも用意されています。

【単品】

製品名称：リラクッション用カバー

メーカー希望小売価格：5,280円〜（税込）

カラー：ブラウン、オレンジ、ピンク

材質：ナイロン90％・ポリウレタン10％

【本体＋カバーセット】

製品名称：リラクッション カバーセット

メーカー希望小売価格：16,830円〜（税込）

材質：本体 生地 ポリエステル・中材 発泡ポリスチレン、カバー ナイロン90％・ポリウレタン10％

はっ水加工と洗濯可能な機能により、愛犬が快適に過ごせる環境を長く保つことができます。

新色のオレンジとピンクが加わったことで、インテリアに合わせた選択肢が広がり、飼い主にとっても楽しみが増えました。

シニア犬や足腰が弱いワンちゃんの姿勢サポートにも役立ち、日々のケアの負担を軽減します。

アロン化成「リラクッション用カバー」の紹介でした。

よくある質問

Q. リラクッション用カバーの新色は何色ですか？

A. 新色はオレンジとピンクの2色です。従来のブラウンと合わせて全3色から選べます。

Q. カバーは洗濯できますか？

A. はい、繰り返し洗濯可能です。汚れてもすぐに洗えるので、清潔に使い続けられます。

Q. はっ水加工は防水ですか？

A. いいえ、はっ水加工であり防水ではありません。長時間水に濡れた状態になると、縫い目などから浸水する恐れがあります。

Q. 価格はいくらですか？

A. カバー単品は5,280円〜（税込）、本体とカバーのセットは16,830円〜（税込）です。

Q. どのような犬に適していますか？

A. 特にシニア犬や足腰が弱いワンちゃんの姿勢サポートに適していますが、すべての犬種で使用できます。

