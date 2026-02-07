芝浦工業大学の新熊亮一教授は、デジタルツインの安全性を飛躍的に高める「マルチLiDAR異常検知技術」を開発し、特許出願を行いました。

本研究は、KDDI総合研究所を代表機関、芝浦工業大学を分担機関とする研究開発プロジェクト「デジタルツインによるサイバー・フィジカル連携型セキュリティ基盤」の成果です。

芝浦工業大学「マルチLiDAR異常検知技術」

開発者：芝浦工業大学工学部 新熊亮一教授（社会情報ネットワークデザイン研究室）

研究プロジェクト：国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）「革新的情報通信技術研究開発委託研究（Beyond 5G（6G）基金事業）」

特許：出願済み

実装予定：ハイパーデジタルツイン（芝浦工業大学認定ベンチャー第1号）の事業に導入

この技術は、現実空間を再現するLiDARネットワークにおいて、データの改ざんや故障などの異常を検知し、デジタルツイン全体の信頼性を担保するものです。

代表機関のKDDI総合研究所との連携のもと、分担機関である芝浦工業大学がセンシング領域の異常検知アルゴリズムを開発しました。

内閣府SBIR制度により設立された芝浦工業大学初の認定ベンチャー「ハイパーデジタルツイン」が、本特許技術を実装することで、展開するデジタルツイン基盤の安全性と信頼性を飛躍的に向上させます。

なぜセキュリティ基盤にLiDAR異常検知が必要なのか

現実空間（フィジカル）の情報を仮想空間（サイバー）に写し出すデジタルツインにおいて、センサーから送られるデータが正確であることは安全性の前提条件です。

しかし、複数のLiDARが混在する高密度な環境では、悪意ある信号の注入や機器の故障、相互干渉によるデータの誤りが、サイバー空間での誤判断を招き、重大な事故につながるリスクがあります。

本研究では、複数のLiDARから得られる多重的な情報を解析し、整合性をリアルタイムで評価することで、異常を即座に検知・分離する手法を実証しました。

これは、プロジェクトが掲げる「サイバー・フィジカル連携型セキュリティ基盤」の信頼性を底上げする、極めて重要な要素技術です。

HDTによる社会実装とセキュリティの高度化

本特許技術は、新熊教授が設立した芝浦工業大学認定ベンチャー第1号であるハイパーデジタルツイン（HDT）へ技術移転されます。

HDTは、自律移動ロボットや車両の走行支援を行うデジタルツイン基盤を構築しており、本技術を実装することで、外部干渉や故障に強い「高信頼・高セキュリティなインフラ」の提供を実現します。

論文情報

著者：芝浦工業大学大学院理工学研究科 修士1年 須藤光琉、芝浦工業大学大学院理工学研究科 修士2年 佐藤駿介、芝浦工業大学工学部 教授 新熊亮一、芝浦工業大学工学部 教授 Trovato Gabriele

論文名：Feasibility study on anomaly detection in multi-LiDAR sensor network

DOI：https://doi.org/10.1109/ICCCN65249.2025.11133896

本技術により、自律移動支援や都市DXインフラにおけるセキュリティが強化され、より安全で信頼性の高いデジタルツイン環境が実現します。

研究成果がベンチャー企業を通じて社会実装されることで、Beyond 5G（6G）時代のサイバー・フィジカル連携基盤の安全性向上に貢献することが期待されます。

芝浦工業大学「マルチLiDAR異常検知技術」の紹介でした。

よくある質問

Q. マルチLiDAR異常検知技術とは何ですか？

複数のLiDARから得られる情報を解析し、データの改ざんや故障などの異常をリアルタイムで検知・分離する技術です。

Q. どのような分野で活用されますか？

自律移動ロボットや車両の走行支援を行うデジタルツイン基盤、都市DXインフラのセキュリティ強化などに活用されます。

Q. ハイパーデジタルツイン（HDT）とは何ですか？

内閣府SBIR制度により設立された芝浦工業大学認定ベンチャー第1号の企業で、デジタルツイン基盤を構築・展開しています。

Q. この技術の特許は出願済みですか？

はい、特許出願が行われています。

