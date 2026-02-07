衆議院選挙はあす投開票を迎えます。

【映像】各党党首の訴え

選挙戦最終日、各党は議席の上積みにむけ最後の訴えを行っています。高市総理大臣は午前中は自民党本部に入り、午後から都内で遊説予定です。

自民・高市総裁「『責任ある積極財政』これを皆様に問いたい。過去何十年、日本がやってこなかったことをやろうとしているんですから、審判をいただいてからしかできない」

維新・藤田共同代表「自民党の大組織の組織の原理に、日本のこの改革を潰させてはならないし腐らせてもならないんです」

中道・野田共同代表「勇ましい言葉の先には戦争がある。平和国家の道をまっすぐ進む、政治路線を選んでいただきたいと思うんです。右に傾くんじゃない平和国家の道をまっすぐ進む」

国民・玉木代表「我々は、現役世代が一生懸命頑張って働いて、その努力がちゃんと報われる。そんな社会制度税制にしていきたいと思います」

共産・田村委員長「がんばらなきゃいけないと思います。立ちはだからなければならないと思います。戦争に向かう道に向かわせない平和の方向へと流れを変える」

れいわ・大石共同代表「高市早苗政権やばすぎます。300議席獲得とか言われています。ありえないんです。食い止めてください。高市早苗さんがやろうとしている憲法を変える、緊急事態条項をいれる。これを阻止させてください」

減ゆ・原口共同代表「外国人を排除したり、小さい人たちをいじめたり、障害を持った人たちを排除する。その真逆がゆうこく連合です。ゆうこくのゆうこくは優しい国」

参政・神谷代表「経済が停滞してデフレとか経済がマイナスにいっているときは減税するもんなんですよ。今は増税は絶対だめです。経済が成長過程に戻るまで減税です」

保守・百田代表「移民問題の深刻さを改めて日本人にね、5年先10年先の日本を変容させてしまいかねない。これは大変な深刻な問題だということを多くの人にきょう一日頑張って訴えていきます」

社民・福島党首「あなたの税金はあなたのために、これを訴えています。あなたの税金はあなたの暮らしを支えるために使います」

みらい・安野党首「働いても働いても手取りがなかなか残らない、そう感じられていると思います。だからこそ私たちは消費税の減税ではなく社会保険料の減免、これを訴えてまいりたいと思います」

1日までに全国で期日前投票をすませた人はおよそ456万人で、前回の衆院選と比べ、12万人ほど減っています。投票はあす午後8時までで、即日開票されます。（ANNニュース）