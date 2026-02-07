犬飼いさんが大きくうなずく『犬を飼うと寄り道できなくなる理由』とは…？帰宅時のわんこの熱烈歓迎が話題を集めており、愛しかないお出迎えには「なんて可愛いの」「寄り道どころか家出れないｗ」「犬って最高」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『犬を飼うと寄り道できなくなる理由』帰宅時、玄関のドアを開けた瞬間に…愛が溢れすぎてる『再会の光景』】

玄関のドアを開けた瞬間…？

愛犬のお出迎えが楽しみでついつい足取りが早くなってしまう方も多いのでは？今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「sibatweet」に、『犬を飼うとコレで寄り道出来なくなる』との言葉とともに投稿された、柴犬のMIX犬「ごぅちゃん」のお出迎えシーン。

パパが玄関のドアを開けると飛んできたごぅちゃん。いつから待っていたのか…そう思うだけですでに胸がギュッと詰まります。パパの顔を見ながら何度も全力アタックする姿は、『おかえり！』『お利口さんに待ってたよ！』と言っているに違いありません。

尊すぎる再会の光景♡

ごぅちゃんの熱烈歓迎に、「ありがとう」「大好きだよ」と伝えるパパの優しさもほっこりします。パパが靴を脱ぐ暇もないほど、繰り返し『おかえり』を伝えてくれるごぅちゃん。

ちぎれそうなほど尻尾を振り、大きなお耳はこれ以上ないほど倒れ、嬉しすぎて細くなってしまうお目目もすべてが愛おしい光景だったそう。

毎回こんなお出迎えが待っているならば、「寄り道出来なくなる理由」にも納得です。早く帰りたい…帰宅を急ぐのはわんこと暮らす飼い主さんに共通するものでしょう。日常の一コマでありながら心をぎゅーっと掴まれる光景は、多くの人をあたたかな気持ちにさせたのでした。

ごぅちゃんの尊すぎるお出迎えには「愛おしすぎる」「飼い主さんも優しい」「わたしもこの瞬間のために働いてる！」などのコメントが寄せられています。ごぅちゃんの姿を見ると、健気に待っていてくれる愛犬に『ありがとう』を伝えたくなりますね。

ミーアキャット…！？見つめる先には？

別投稿には、ごぅちゃんの面白い特技(！？)が紹介されています。この日、散歩中のごぅちゃんでしたが、何かに気が付いたのか遠くの1点を見つめていたそう。そして、スクッと2本足で立ち上がったといいます。

前足をぴょこんと折り曲げ、ピーンとまっすぐに姿勢よく立つ姿はまるでミーアキャットさながら…！気になるものを見つけるとよくとる行動だそうで、長いときは1分近くこのままだというから驚きです。

視点を高くし見やすくなった先に、「オヤツをくれる人」を発見！ごぅちゃんはルンルンで駆け寄っていったとか。わんこはあまり目が良くないといいますが…ごぅちゃんには当てはまらないようですね♡

TikTokアカウント「sibatweet」には、ごぅちゃんの伸び伸びと楽しい日々が紹介されています。天真爛漫でキュートな姿に元気をもらってくださいね！

