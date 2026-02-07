100円って信じられない！雑貨屋さんで1000円以上してもおかしくないグッズ
商品情報
商品名：アイアン壁掛けインテリア収納（正方形）
価格：￥110（税込）
耐荷重量の目安：500g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480751115
ダイソーの『アイアン壁掛けインテリア収納（正方形）』がおしゃれで使い勝手抜群！
お気に入りの雑貨やマスコットはあるのに、うまく飾れる場所がなくて、気づけば棚の奥にしまいっぱなしになっていました。せっかくなら、目に入るところでさりげなく楽しみたい…そんな風に思っていました。
小さなスペースでも使いやすいアイテムを探していたときに、ダイソーで見つけたのが『アイアン壁掛けインテリア収納（正方形）』です。
価格は110円（税込）と、おしゃれなアイアン収納グッズにしてはお手頃で驚きました！
手に取ってまず感じたのは、雑貨屋さんに置いてありそうなデザインだということ。小さめのスクエア型で、アイアン素材のシンプルなフレームがとてもスタイリッシュです。
主張しすぎない見た目なので、ナチュラル系でもモノトーン系でも、どんな部屋にも合わせやすそうだなと思いました。
サイズ感もちょうどよく、小さな雑貨を飾るのにぴったり。
マスコットなど、少しはみ出すくらいで置いても、それが逆に可愛らしく見えるのもポイントです！
置いても壁掛けでも◎好きな飾り方を選べる！
この収納のうれしいところは、置きでも壁掛けでも使える2WAY仕様なところ。そのまま棚やデスクの上に置いて使うこともでき、壁に掛ければちょっとした飾り棚のようにも楽しめます。
場所を選ばず使えるので、模様替えのたびに使い道を変えられるのも魅力だと感じました。
実際に使ってみると、見た目だけでなく作りのしっかりさにも安心感がありました。安定感があり、軽すぎて頼りない印象はありません。
今回は植物系の小物やマスコットを飾ってみましたが、ちょこんと収まる感じがかわいくて、見るたびに気分が上がります。そのほかにも、お気に入りのアクセサリーやコロン、小さめの雑貨を置くのにも使いやすそうです。
小物置きとしても飾り棚としても、かなり汎用性が高いと感じました。
高見えするデザインで、置く場所を選ばず、自由な使い方ができるのが魅力です。ちょっとしたスペースをおしゃれにしたいときに、気軽に取り入れやすいアイテムだと思いました！
雑貨の飾り方に悩んでいる方や、手軽にインテリアを楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。