100円って信じられない！雑貨屋さんで1000円以上してもおかしくないグッズ

ダイソーで見つけた『アイアン壁掛けインテリア収納（正方形）』。おしゃれなデザインに一目惚れしました♡雑貨屋さんで1000円以上してもおかしくないのに、たった100円と知って驚き！そのまま置くor壁掛けと飾り方を選べるのもうれしいポイントです。持て余していた小物や置き物を可愛くディスプレイできますよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：アイアン壁掛けインテリア収納（正方形）

価格：￥110（税込）

耐荷重量の目安：500g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480751115

ダイソーの『アイアン壁掛けインテリア収納（正方形）』がおしゃれで使い勝手抜群！

お気に入りの雑貨やマスコットはあるのに、うまく飾れる場所がなくて、気づけば棚の奥にしまいっぱなしになっていました。せっかくなら、目に入るところでさりげなく楽しみたい…そんな風に思っていました。

小さなスペースでも使いやすいアイテムを探していたときに、ダイソーで見つけたのが『アイアン壁掛けインテリア収納（正方形）』です。

価格は110円（税込）と、おしゃれなアイアン収納グッズにしてはお手頃で驚きました！

手に取ってまず感じたのは、雑貨屋さんに置いてありそうなデザインだということ。小さめのスクエア型で、アイアン素材のシンプルなフレームがとてもスタイリッシュです。

主張しすぎない見た目なので、ナチュラル系でもモノトーン系でも、どんな部屋にも合わせやすそうだなと思いました。

サイズ感もちょうどよく、小さな雑貨を飾るのにぴったり。

マスコットなど、少しはみ出すくらいで置いても、それが逆に可愛らしく見えるのもポイントです！

置いても壁掛けでも◎好きな飾り方を選べる！

この収納のうれしいところは、置きでも壁掛けでも使える2WAY仕様なところ。そのまま棚やデスクの上に置いて使うこともでき、壁に掛ければちょっとした飾り棚のようにも楽しめます。

場所を選ばず使えるので、模様替えのたびに使い道を変えられるのも魅力だと感じました。

実際に使ってみると、見た目だけでなく作りのしっかりさにも安心感がありました。安定感があり、軽すぎて頼りない印象はありません。

今回は植物系の小物やマスコットを飾ってみましたが、ちょこんと収まる感じがかわいくて、見るたびに気分が上がります。そのほかにも、お気に入りのアクセサリーやコロン、小さめの雑貨を置くのにも使いやすそうです。

小物置きとしても飾り棚としても、かなり汎用性が高いと感じました。

高見えするデザインで、置く場所を選ばず、自由な使い方ができるのが魅力です。ちょっとしたスペースをおしゃれにしたいときに、気軽に取り入れやすいアイテムだと思いました！

雑貨の飾り方に悩んでいる方や、手軽にインテリアを楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。