「4匹も入って100円？」「給料日前の強い味方」100均グルメ
商品情報
商品名：いわしトマト煮
価格：￥108（税込）
内容量：155g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4517244011038
丸ごといわしが4匹も！あっさり系トマト味で使い道が広い！ダイソーの『いわしトマト煮』
給料日前など、家計を引き締めたいタイミングで、つい立ち寄ってしまうダイソーの食品売り場。
手軽に済ませたい日のごはん用に選んだ『いわしトマト煮』が、思った以上に中身が詰まっていてお得感があったのでご紹介します！
トマト煮という名前から軽めを想像していましたが、開けてみると頭を落とした小ぶりないわしが丸ごと入っていて、見た目からして食べ応えがありそう。
味わいはイワシの旨味を土台にした控えめなトマト風味。酸味やコクが前に出すぎず、全体的にあっさりしています。
調理済みなので、そのまま料理に使える手軽さが嬉しいポイント。ひと手間加えることでアレンジの幅も広がります。
1缶でいわしが4匹分入っているのに、100gあたり約88kcalと比較的カロリーが低めなのもポイント。
他ブランドのいわしトマト煮缶だと100gあたり約130〜200kcalくらいはするので、魚をしっかり食べたいけれど、カロリーは抑えたいときにも使いやすい印象です。
1缶で1人前のパスタにちょうどいい！満足感高めで食事制限中でも取り入れやすい！
とろみがあるので、ゆでたパスタにそのままかけても絡みやすく、1缶で1人前に程よい量。
そのまま食べると魚特有の香りを少し感じたので、今回はパスタソースとしてアレンジしてみました。
少量のオリーブオイルでニンニクを炒め、唐辛子とハーブを加えて、そこへ缶の中身を入れました。
イワシは1匹分崩してソースに混ぜ込むことで、全体に魚の風味が広がり、旨味がアップ！
最後に大葉をトッピングして香りをプラスしました。
イワシは骨までやわらかく、面倒な下処理いらずで、手間なく魚を食べられる点も助かります。
今回は、ダイソーの『いわしトマト煮』をご紹介しました。
魚特有のニオイは感じるものの、アレンジ次第で美味しく食べられます。
魚を買って下処理をして…という工程を省けて、この量と価格なら、給料日前の食卓ではかなり心強い存在。
満足感がしっかりあるメニューを安く作りたいときにおすすめです。ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。