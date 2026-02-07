必須アイテムがコンパクトに！地味だけど優秀な100均黒ポーチ
旅行のときに便利なトラベルポーチ。でも、かえってポケットの数の多さに悩まされていませんか？今回はシンプルながらも欲しい機能がそろった、セリアの商品をご紹介。どこに何があるのか把握しやすく、コンパクトになるので持ち運びやすさも◎です。筆者もお気に入りのアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
商品名：つり下げポーチ
商品情報
商品名：つり下げポーチ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦30×横15cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4535792426999
シンプルなのが結局便利！セリアの『つり下げポーチ』
旅行のパッキング作業に欠かせないトラベルポーチ。100均でも数多く展開されていますが、ポケットがたくさんあるとかえって何をどこに入れたのかわからなくなったり、つい無駄なものを入れてしまってかさばるのがプチストレスになっていませんか？
そこで出会ったのが、セリアのトラベルグッズ売り場で購入した『つり下げポーチ』。ポケットが上段と下段の2つしかないシンプルなアイテムです。
ポケットにはマチがなくとてもスリム。ファスナー付きのメッシュポケットで、上段は個包装のパウチなどを入れるのにぴったりな大きさです。
下段もマチはありませんが、少しゆとりがあるのでトラベルサイズのミニコスメが入るサイズ感。そのため最低限持っていきたいものを入れるのに、ちょうどいいんです！
無駄なく欲しい機能がそろってる！
フック付きなので、旅先の洗面台などに吊るして使えるのもうれしいポイント。無駄がなく、必要な機能はしっかりと備えている優秀なトラベルポーチです。
バンドでまとめればここまで小さくなるので、バッグの中でもかさばりませんよ。
今回はセリアで購入した『つり下げポーチ』をご紹介しました。メッシュポケットで視認性が高く、コンパクトで持ち運びやすいスグレモノ。
余計なものを入れるスペースがない分無駄を省けるので、最低限のものを持っていきたいという方におすすめです。110円（税込）で購入できるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。