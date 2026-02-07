双子の母・中川翔子、妊娠中の「3日間プチ家出」明かす 夫との喧嘩のきっかけもぶっちゃけ
【モデルプレス＝2026/02/07】歌手でタレントの中川翔子が、7日放送のフジテレビ系新料理バラエティ番組「ミキティダイニング」（10時25分〜）に出演。妊娠中に夫と喧嘩し「3日間プチ家出」をしていたことを明かした。
【写真】40歳歌手「手が大きくて愛感じる」夫が息子抱く姿
2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2025年9月に双子男児を出産した中川。妊娠中の夫の様子について聞かれると「マッサージしてくれたりとか。優しいってなりました」と明かしていた。しかし、妊娠中ホルモンバランスの変化と夫がミニマリストで、中川がオタクで収集癖なのもあり、漫画を置いていた際には「片付けないの？」と注意されたという。
これを受け、中川は「3日間プチ家出」をしたことを告白。「最初ホテルに泊まろうと思って調べたら、高かったから諦めた。母と一緒にベッドで寝て…」と実家に帰っていたことを明かしていた。（modelpress編集部）
