渡辺美奈代、親子丼・自家製お味噌の豚汁…豪華夕食に「よだれ出る」「味噌まで手作りさすが」と反響
【モデルプレス＝2026/02/07】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月5日、自身のInstagramを更新。夕飯を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「盛り付け綺麗」豚汁＆とろとろ親子丼
渡辺は「本日の夜ごはん 親子丼 自家製お味噌の豚汁 サラダ」とつづり、とろりとした卵に三つ葉の緑色と彩りも美しい親子丼の食卓を披露。また「自家製お味噌」については、米麹を発酵させて混ぜる過程なども公開している。
この投稿に「よだれ出る」「味噌まで手作りさすが」「美味しそう」「家族への愛ですね」「盛り付け綺麗」などと反響が集まっている。渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
