ミラノ・コルティナ五輪開会式が2026年2月7日（日本時間）に行われ、ギリシャ代表の旗手を務めたネフェリ・ティタ（22）に熱い視線が注がれた。

開会式は、ミラノのジュゼッペ・メアッツ‍ァ競技場で日本時間午前4時にスタートした。

「これこそ美しすぎるって言葉使って良いレベル！」

今回は、新たな取り組みで行われ、史上初となる聖火台が２つ、各国・地域の選手団は４か所に分かれ、それぞれ同時に進行した。

日本選手団は34番目に登場。総勢121人の日本選手団は、4か所に分かれて入場行進を行った。

選手団入場で大きな注目を集めたのは、1番で入場したギリシャ代表だ。

旗手を務めたクロスカントリースキーのティタの美貌に視聴者は釘付けとなったようだ。

ティタは青いニット帽をかぶり、ギリシャ国旗を掲げて選手団を先導した。

SNSには、「トップバッターにしてギリシャの旗手の人可愛すぎてビックリ」「ギリシャの旗手の子かわよ」「SNSで話題になるのも納得だった」「ギリシャの旗手かわええ、、、」「これこそ美しすぎるって言葉使って良いレベル！」「美人！！ビックリ！！」との声が上がった。

今大会は、92の国・地域から約2900人が参加を予定しており、4つの競技会場群に分かれた広域開催となる。