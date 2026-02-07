【ひらがなクイズ】脳を刺激！ 空欄に共通する2文字は？ 海の大きな動物の名前が入っています
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日常的な表現から生き物の名前、そして少し文学的な響きのある言葉などを集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
ふ□□ち
せ□□ち
す□□
め□□ん
ヒント：北の海に住む大きな牙が特徴の動物を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いう」を入れると、次のようになります。
ふいうち（不意打ち）
せいうち（セイウチ／海象）
すいう（翠雨）
めいうん（命運）
予期せぬ出来事に驚く「不意打ち」や、海の巨体「セイウチ」はすぐ思い浮かんだかもしれません。少し難しかったのが「翠雨（すいう）」。これは、青葉に降る雨や、新緑の時期の雨を指す美しい言葉です。そして、これからの行く末を指す「命運」も、「いう」という響きを共有しています。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日常的な表現から生き物の名前、そして少し文学的な響きのある言葉などを集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ふ□□ち
せ□□ち
す□□
め□□ん
ヒント：北の海に住む大きな牙が特徴の動物を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：いう正解は「いう」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「いう」を入れると、次のようになります。
ふいうち（不意打ち）
せいうち（セイウチ／海象）
すいう（翠雨）
めいうん（命運）
予期せぬ出来事に驚く「不意打ち」や、海の巨体「セイウチ」はすぐ思い浮かんだかもしれません。少し難しかったのが「翠雨（すいう）」。これは、青葉に降る雨や、新緑の時期の雨を指す美しい言葉です。そして、これからの行く末を指す「命運」も、「いう」という響きを共有しています。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)