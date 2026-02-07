¡Öryuchell¤µ¤óµÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¤ÆÎÞ¡Ä¡×ÆÍÁ³¤ÎÀÂµî¤«¤é3Ç¯¡ÄàÆ°²è¤ËÅÐ¾ìá»Ñ¤Ë¡Ö»÷¤¿¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éËÜ¿Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×¤ÎÀ¼
Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é
¡¡ryuchell¤µ¤óÀÂµî¤«¤é3Ç¯¡Ä¡£Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÁªµóÅêÉ¼Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë2021Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖVOICE PROJECT¡×¡£
¡¡°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç½°µÄ±¡²ò»¶¤¬·èÄê¤µ¤ì¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Àè·î28Æü¤«¤é¡¢ÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿2026Ç¯ÈÇ¤ÎÆ°²è¤ä²áµî¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡½÷Í¥¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤É¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ëÃæ¡¢2022Ç¯ÈÇ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ïryuchell¤µ¤ó(µýÇ¯27)¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ïryuchell¤µ¤ó¤ÎÀÂµî¤òÀË¤·¤àÀ¼¤äÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Îryuchell¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡Öryuchell¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤ÆÎÞ½Ð¤¿¡×¡ÖµÞ¤Êryuchell¤µ¤ó¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢Áªµó¹Ô¤¯¤è‼¡×¡Ö»÷¤¿¿Í¤À¤Ê¡Á¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥³¥á¥ó¥ÈÍó³«¤¤¤¿¤é¤´ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×¡Ö¤¨⁉ryuchell¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ryuchell¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£