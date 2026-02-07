¹ñÊõÇÐÍ¥à40Ç¯Á°¤ÎÊü²Ý¸å¼Ì¿¿á¤Ë¾×·â¡ª¹ë²ÚàËÙ±ÛÆ±µéÀ¸¤½¤í¤¤Æ§¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤ËµÓ¸÷¡ÖÀÄ½Õ¿¿¤ÃÀ¹¤ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµ®½Å¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÀ©Éþ»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À59ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÈëÂ¢¼Ì¿¿á¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ÎµéÍ§¤«¤é²ò¶Ø¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò¤¢¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Î¼ê¤Î·¬ÅÄÌ÷»Ò(58)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ(µÜºê¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡Ö¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¿¹â¹»»þÂå¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î·ÝÇ½¿Í¤òÇÚ½Ð¤¹¤ëËÙ±Û¹âÅù³Ø¹»¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿±ÊÀ¥¤â¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Ö¤óÆ±µéÀ¸¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êü²Ý¸å¤Î¶µ¼¼¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢²û¤«¤·¤¤¡£Á°Îó¿¿¤óÃæ¤¬¥ï¥¿¥·¡¢ÍÛ»Ò¡¢¤æ¤Ã¤³¡¢¥ï¥¿¥·¤Î¤¹¤°¸å¤í¤Ëµ×Èþ¤È±ÊÀ¥¡õ¤ß¤ó¤Ê¡£2¿Í¤Û¤É¸åÇÚ¤¯¤óÃ£¤â°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é3Ç¯À¸¤Î»þ¡¢¤«¤Ê¤¡¡×¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤¤¤·¤Î¤è¤¦¤³¤ä²¬ÅÄÍ´õ»Ò¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæµ×Èþ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¤·¤¿¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¼¾¡¼ê¤Ë¤¢¤²¤Á¤ã¤¦¤±¤É¤´¤á¤ó¤è¡£40Ç¯Á°¤À¤«¤éÁÛ¤¤½Ð¤È¡¢¤·¤Æµö¤·¤Æ¤Í¡¼¡×¤ÈµìÍ§¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ©²Ö´îµ×Íº(µÈÂôÎ¼)¤¬²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤ëÉã¡¦¸¢¸ÞÏº¤ò±é¤¸¤¿±ÊÀ¥¤Î³ØÀ¸»þÂå¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë1Ëç¤Ë¡Ö¹ñÊõ¤Î±ÊÀ¥¤¯¤ó¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÀÄ½Õ¿¿¤ÃÀ¹¤ê¡×¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµ®½Å¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£