「松尾が開幕ゴール！」浦和が開始５分に先制！ PK献上の千葉GKには「しょうがない」「あれは判断難しい」の声
Jリーグは２月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST）第１節、ジェフユナイテッド千葉対浦和レッズをフクダ電子アリーナで開催。浦和が幸先よく先制した。
開始５分、背後に抜け出した浦和の松尾佑介が、千葉のGK若原智哉にペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。これを松尾自らキッカーを務め、右足で冷静にゴール左に決めた。
松尾の開幕ゴール、また若原に痛恨のPK献上にSNS上ではファンから「松尾が開幕ゴール！」「ナイスゴール！」「昨季PKなかったチームがいきなりゴールw」「いきなりPK与えて失点とは」「若原残念でしたね」「しょうがない」「あれは判断難しい」「今季の浦和の未来は明るい！」などといった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】レッズ松尾佑介が冷静にPKで開幕ゴール！
