竹内涼真「thank you Mom」 “顔出し”父写る家族の写真を公開「素敵家族」「竹内ファミリーほんとに仲良し」
俳優の竹内涼真（32）が7日、自身のインスタグラムを更新。父や実妹でモデル・タレントのたけうちほのか（28）、実弟で歌手・モデルの竹内唯人（25）ら家族と写る、プライベーショットを公開した。
【写真多数】「ほんとに仲良し」竹内涼真が公開した“顔出し”父写る家族の写真 ※父は3枚目
涼真は「thank you Mom」とつづり、自然体な表情あふれる家族とのお出かけショットを6枚アップ。サングラスをかけた自身のほか、父と唯人の“顔出し”2ショットや、ほのかのソロショットなどを披露し、家族愛あふれるほほ笑ましい投稿となっている。
温かい家族の姿に、ファンからは「竹内ファミリーほんとに仲良し」「いい写真」「ドラマの1シーンみたいにかっこいい」「最高のオフショット」「素敵家族」「ママの目を通して見た竹内ファミリー、とっても素敵！」などのコメントが寄せられている。
