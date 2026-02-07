イタリア北部、約２万２０００平方キロ・メートルの広大な地域に点在する会場で同時進行で行われた開会式。

プレダッツォでは屋外ビジョンの映像に流れる他会場の仲間と歩みを合わせるように行進する選手の姿があった。二つの開催地の名が並び、選手たちの舞台となるのは複数の会場群。五輪の歴史に新たな一ページを刻む大会の幕が開いた。

近年、五輪は回を重ねるごとに開催都市への財政負担が増え、２０１４年ソチ冬季五輪の経費は都市再開発を含め五輪史上最高額の約５兆円に上ったとされる。招致から撤退する都市が相次ぐなどの課題に直面し、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が同年１２月の総会で五輪の改革を打ち出した。その流れで今回の広域開催は実現した。

既存や仮設施設を活用し、１５会場のうち新設はミラノのアイスホッケー競技場など２か所のみ。７０年前の１９５６年コルティナダンペッツォ五輪で使用された施設を改修し新たにカーリング会場に生まれ変わった。環境への負担軽減や経費の削減を最大限追求し、ＩＯＣのカースティ・コベントリー会長は「持続可能性、伝統と革新がどう共存できるかを示す新たなモデル」と大会を位置づける。

４日のＩＯＣ総会では夏季と冬季の競技区分の見直しや開催時期の検討といった新たな改革案が報告されるなど五輪のあり方に関する議論は続いている。経費を抑えた広域開催という今回の運営方式の成否は、五輪の未来を描く試金石になる。（福井浩介）