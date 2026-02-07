◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)

FAで日本ハムから巨人に移籍し、新天地でのキャンプに参加している松本剛選手。ここまでの春季キャンプや今後の意気込みについて語りました。

ここまでの春季キャンプについては「順調にできていますし、新しいユニホームを着てすごく新鮮な気持ちでフレッシュに出来ています」と充実したコメント。幼少期から巨人ファンだったこともあり「小さい時にたくさんレプリカというかTシャツはいっぱい持っていたので、あんまり違和感なく着れた気がしました」と笑顔を見せました。日本ハムとのキャンプの違いについては、ロングティー実施のタイミングなどに言及。「例年とは違って、多少気疲れであったりそういう部分はあるんですけど、先輩方そしてスタッフの皆様も気さくに接してくれているので、おかげで充実した日々を送れています」と周囲の存在にも感謝しました。

10日からは臨時コーチとして松井秀喜さんが参加予定。松本選手は小さい頃から、松井さんの大ファンだったそうで「記事で目にしたとき、会えるのかなという気持ちになりましたし、一度も直接お会いしたことがないので、スタンドから応援はしていたんですけど、近くで見られるのが楽しみです」と笑顔を見せました。

開幕スタメンとしても期待される松本選手。「本当に期待して取っていただいたというのを感じますし、センターのポジションをこのキャンプでつかみ取って、開幕から走攻守すべてでチームに必要とされる、そういう選手になりたいと思います」と意気込みました。