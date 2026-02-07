ギタリスト山本恭司（69）が7日までにインスタグラムを更新。衆院選（8日投開票）の期日前投票に行ったことを報告した。

山本は「昨日は期日前投票を済ませてからランチに近所のお蕎麦屋さんへ。湯葉や鴨をつまみに七賢のぬる燗を1合」と記し、ソバやお酒の写真などを公開した。

続けて「しかし、これまでいつも行っていた投票所は今回は閉められて使えず出直したし、投票入場券も結局届かず。免許証とかの本人確認も無しで投票OKでした…。更には雪の心配もあり、投票所まで行けない人も多く出るらしいと聞きます」と明かし、期日前投票所の様子を添えた。

そして「選挙という大切なものを真面目に考えているのでしょうか？ 本気で投票率を上げたいと思っているのかな？不正の面でも大丈夫？やっつけ選挙でいいから今すぐにでもやりたい何か理由でもあるのでしょうか…。色々と考えさせられます」と思いをつづった。

この投稿に「期日前投票は、証明書無しでも投票が出来ると聞いてましたが、本当だったのですね。なんか抜け道だらけで恐ろしいです」「今回の選挙、投票行動に悪影響を及ぼす要素が多すぎますね」「私の友達も、都内で投票に40分くらい掛かったと言ってました」などのコメントが寄せられている。