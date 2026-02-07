昨年11月にNMB48を卒業した小嶋花梨（26）が7日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。「代行してほしいこと」について語った。

番組では、退職代行サービス「退職代行モームリ」の運営会社の社長らが弁護士法違反の疑いで逮捕された話題にからめ、改めてそのサービス内容について取り上げた。

退職代行サービスについて、小嶋は「（利用者は）周りにはいないですけど、人のことを考えすぎてしまう心の優しい人だからこそ、こういうのを欲しくなるというか、きっと。『迷惑かけたくない』みたいな…」と印象を語った。

近年では、退職の代行以外にもさまざまな代行サービスがあることも。家事代行やスマホ操作代行のほか、浮気がバレた際の“謝罪の代行”もあると聞き、小嶋は「自分で謝りなさいよ！」とツッコミを入れた。

また、「こじりんならどんな代行をしてもらう？」と問われると、小嶋は「ジムとか美容系の1対1のサロンとかに行った時に、『あと何回コースの契約』みたいなのを、終わった後にされるんですよ。でもね、私、心が優し過ぎて断れないんですよ」と打ち明けた。

「『5回コースとかありますよ』とか、ギンギンの目で言われるわけですよ。そしたらその瞳に逆らえなくて…」と苦笑い。「だから、自分の支払いのタイミングでパッと来て謝って、『ごめんなさい！』って言ってほしい。断る代行を…」と希望していた。