レアルで“期待外れ”に終わったアザール氏「C・ロナウドのようにはなりたくなかった」現役時代を回想
元ベルギー代表のエデン・アザール氏が、アルナスルのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドに対する自身の考えを語った。イタリア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。
アザール氏はチェルシー時代、ストイックな生活で知られるC・ロナウドを模範にするようマウリツィオ・サッリ監督(現ラツィオ)から勧められたというが、「そうはなりたくないと彼に言った」と明かした。
「自分を追い込みすぎたことはない。ピッチ内外で常にアザールでありたいと思っていた。友達が夕食に誘ってくれたら断らなかったし、お酒を飲みたければ断ることもなかった。クリスティアーノはクリスティアーノ、僕はアザールだ。ただ、自分らしくサッカーをしたいだけだったんだ」
アザール氏は2019年夏にチェルシーから鳴り物入りでレアルに移籍。C・ロナウドが着けていた背番号7を託されたが、度重なる怪我や不摂生によるコンディション不良もあり、真価を発揮できなかった。
それでも「レアル・マドリーで経験した全てのことを、愛着を込めて覚えている。スペインでは運がなかったけど、(サンティアゴ・)ベルナベウでプレーするのは子どもの頃からの夢だった」と、良い思い出として残っているようだ。
