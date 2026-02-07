今や捜索や物資の輸送など様々な場面で利用が進むドローン。今、東海地方発の純国産ドローンが新しい産業として期待されています。素材も注目なそのドローンを取材しました。

【写真を見る】時速120キロで飛ぶ“段ボール!? 修理はガムテープで 安い･軽い･高性能な国産ドローン 災害時の捜索や“防衛装備”への期待も

猛スピードで空を飛ぶ物体。最高時速は120キロ。一見、飛行機の様ですが、素材はなんと段ボール。軽くて頑丈で、そして何より安いすぐれもの。





安い！軽い！組み立て簡単！段ボールドローン

組み立てている男性は、ラジコン飛行機が趣味なのかと思いきや…実はれっきとした実業家。この段ボール飛行機は、販売を視野にいれたビジネス向けのドローンなのです！

(エアカムイ･小林翔吾CTO)

「目標としては、まずは段ボールを量産して、年に1000機以上の生産能力を確保する」



2022年に設立された、名古屋市天白区のエアカムイ。名古屋大学発のベンチャー企業です。ここで開発されたのが…



(エアカムイ･小林翔吾CTO)

「段ボールで作ったドローンになります。コストが安く、組み立てやすい。大量生産が可能」

ドローンといえば普通、アルミなどの金属やカーボンなど高価で簡単には修理できない素材が使われていますが、このドローンなら、壊れても修理はガムテープで貼るだけ。

コストが安く、大量生産も可能なのが段ボールの強みだといいます。収納もコンパクトで、部品の数はわずか5点。特殊な工具も使わず組み立てはたったの5分、重さは4キロです。

防水仕様で雨でもOK 2時間飛行可能

創業メンバーの小林翔吾取締役は、名古屋大学で航空工学を学んだ仲間とこの会社を立ち上げました。設立の目的は山岳遭難や災害時の捜索に役立つドローンづくり。



実際の飛行機やヘリコプターよりはるかに手軽で、プロペラのドローンより速度が早く、長時間飛行できる機体を目指し、まず採用したのが段ボールという素材でした。

(エアカムイ･小林翔吾CTO)

「段ボールは非常に弱い素材なので、飛行機に適した素材ではない。その中で強度と安全に飛行できる機体にするのは大変でした」



開発を始めた当初は何度も墜落したり壊れたりしましたが、補強パーツを3Dプリンターで製作。最小限の補強で確実な強度を出すことに成功しました。

また、段ボールといっても防水仕様で雨天でも飛行可能。軽量のためモーターは一つで済み、バッテリーも軽くて大容量のリチウムポリマー電池。これ一つで2時間飛ぶことができます。小型カメラを装備し、遠隔操作やGPSを使った自動操縦も可能。これをどうビジネスに活かすのか、そこにアイデアが…

一機30万円 自動操縦も可能

被災地での捜索はもちろん農業や配送、測量など人手不足を背景に各国で開発が進むドローン。しかしドローンの9割が、実は中国製。これを国産でしかも極めて安く作れることは新しい産業としても期待できます。

最高時速は120km、航続距離は80kｍ。災害時の活用も期待される段ボール製のドローンのコストは、1機約30万円です。



Q.目視できない場合は？

(エアカムイ･小林翔吾CTO)

「事前にパソコンからルートを設定することが可能で、それを使い、自動操縦で飛ばすことができる」



最大1.5kgの物資を運び行方不明者の捜索も行う。墜落の危険がある場所では、

「使い捨て」にすることもできる。これこそが、安価な段ボールだからこそできる、究極の災害支援です。軽量化のため車輪を無くし、着陸は胴体で行います。

“防衛装備品”としての期待も…

去年5月、世界最大級の防衛装備品の見本市にも、エアカムイのドローンが出品されていました。



そして、その半年後に行われた自衛隊の訓練でこのドローンが使われているのが確認されました。

(エアカムイ･小林翔吾CTO)

「将来的には、段ボールドローンを複数機制御して飛ばす技術を開発中で、災害時の捜索時にも複数機飛ばすことで、効率が良くなるし、いろいろな用途に使える」



段ボール製という斬新な発想が認められ、銀行などが1億円の資金を提供。先行する海外メーカーを向こうに回しての新たな産業としても期待が高まります。

CBCテレビ「news X」2026年1月26日放送より