58歳キングカズがスタメン入り! Jリーグ最年長出場記録を更新へ
J2・J3百年構想リーグEAST-B第1節が7日に行われ、福島ユナイテッドFCは敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦する。14時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、福島に今季加入した“キングカズ”ことFW三浦知良が先発入りを果たした。
出場すれば、自身の持つJリーグ最年長出場記録を58歳346日に更新。Jリーグでは2021年3月10日のJ1第3節・浦和レッズ戦以来、1795日ぶりとなる。
以下、両チームの先発メンバー
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 27 武井成豪
FW 9 三平和司
FW 14 藤井一志
FW 29 大島康樹
控え
GK 33 山内康太
DF 3 野澤陸
MF 16 林田滉也
MF 19 水野颯太
MF 20 遠藤光
MF 26 佐藤和弘
MF 6 小林岩魚
FW 10 内藤大和
FW 23 スタチオーリ・ミケーレ
監督
渋谷洋樹
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 5 當麻颯
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 77 千葉虎士
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 11 三浦知良
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 27 野末学
DF 29 土屋櫂大
MF 20 泉彩稀
MF 26 田中慶汰
MF 32 永長鷹虎
MF 6 上畑佑平士
FW 18 石井稜真
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
