　J2・J3百年構想リーグEAST-B第1節が7日に行われ、福島ユナイテッドFCは敵地でヴァンフォーレ甲府と対戦する。14時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、福島に今季加入した“キングカズ”ことFW三浦知良が先発入りを果たした。

　出場すれば、自身の持つJリーグ最年長出場記録を58歳346日に更新。Jリーグでは2021年3月10日のJ1第3節・浦和レッズ戦以来、1795日ぶりとなる。

以下、両チームの先発メンバー

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 2 井上樹

DF 22 小出悠太

DF 44 福井啓太

MF 7 荒木翔

MF 8 安田虎士朗

MF 24 佐藤恵介

MF 27 武井成豪

FW 9 三平和司

FW 14 藤井一志

FW 29 大島康樹

控え

GK 33 山内康太

DF 3 野澤陸

MF 16 林田滉也

MF 19 水野颯太

MF 20 遠藤光

MF 26 佐藤和弘

MF 6 小林岩魚

FW 10 内藤大和

FW 23 スタチオーリ・ミケーレ

監督

渋谷洋樹

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 78 チョン・ソンリョン

DF 5 當麻颯

DF 17 藤谷匠

DF 23 安在達弥

DF 77 千葉虎士

MF 10 針谷岳晃

MF 14 中村翼

MF 30 狩野海晟

FW 7 芦部晃生

FW 8 岡田優希

FW 11 三浦知良

控え

GK 22 吉丸絢梓

DF 27 野末学

DF 29 土屋櫂大

MF 20 泉彩稀

MF 26 田中慶汰

MF 32 永長鷹虎

MF 6 上畑佑平士

FW 18 石井稜真

FW 40 樋口寛規

監督

寺田周平