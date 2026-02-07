ちょっとビターな大人味。まるで生チョコ、濃厚食感の「焼きショコラ」
混ぜて焼くだけ！ 口溶けがやみつきになる「生ガトーショコラ」／耐熱容器の家おやつ（1）
「お菓子作りって楽しいけれど、準備と後片付けが大変」「ボウルや型、洗い物の山を見ると、作る気が失せる」…そんなお悩み、ありますよね。
けれど、『不思議パン』シリーズで大人気の料理家・青木ゆかり（♪♪maron♪♪）さんが考案した究極の手間なしおやつレシピなら、そのお悩みが解決しちゃうかもしれません！
こちらのレシピで主に使うのは、「耐熱容器」ひとつ。
洗い物は最小限、耐熱容器ひとつで完結する簡単絶品おやつの作り方をご紹介します。
※本記事は青木ゆかり（♪♪maron♪♪）著の書籍『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』から一部抜粋・編集しました。
■焼きショコラ
混ぜて焼くだけで見た目はチョコレートケーキ！
食べるとまるで生チョコのようにとろけ、濃厚な食感。ちょっとビターな大人味です。
材料（16×20cmの耐熱容器1台分）
チョコレート……100g
バターまたはマーガリン……60g
卵……2個
A
・ホットケーキミックス、または薄力粉……20g
・ココアパウダー……50g
牛乳……50g
洋酒（ラム酒やブランデーなど）……好みで適量
ココアパウダー……適量
準備
・作り方2のタイミングで容器の1/3くらいの高さまで湯を張った天板をオーブンに入れて150℃に予熱する。
作り方
1 耐熱容器にチョコレートをくだいて入れ、バターを加えてふんわりラップをかけ、電子レンジで1分程度加熱してよく混ぜる。
2 卵を1個ずつ割り入れて、都度なめらかになるまで混ぜる。
3 Aを加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。
4 牛乳を加えて混ぜ合わせ、好みで洋酒を加えてよく混ぜる。
5 湯を張った天板に4をのせ、150℃に予熱したオーブンで15〜20分蒸し焼きにする。
6 表面が軽く固まりパウンドケーキのような見た目になったら取り出す。粗熱がとれたら冷蔵庫で2時間以上冷やし固める。仕上げにココアパウダーをふる。
■自家製ホットケーキミックス
ホットケーキミックスは、材料4つを混ぜるだけで簡単に手作りすることができます。ざるなどでふるうと、ダマになりにくいです。
保存用袋に入れて冷蔵庫で1カ月保存OK！
材料
〈100ｇバージョン〉
薄力粉……75g
砂糖……20g
ベーキングパウダー……5g
塩……ひとつまみ
〈150gバージョン〉
薄力粉……110g
砂糖……30g
ベーキングパウダー……8g
塩……ひとつまみ
作り方
ホットケーキ（2枚分）を作る場合、卵1個、牛乳100mlにホットケーキミックス100gを加えます。
■レシピを参考にするときは
・水、牛乳はg表記しています。1g＝1mlで作ることができます。
・オーブンは電気オーブンを使用しています。機種により仕上がりに差がありますので、表示温度・時間を目安に加減してください。
・作ったおやつは、できるだけ早く食べ切ってください。
【著者プロフィール】
青木ゆかり（♪♪maron♪♪）
料理家、栄養士、フードサイエンティスト、クックパッドアンバサダー。
過去には無理なダイエットを経験し、バランスの良い食事の重要性を実感したことから栄養士資格を取得。現在はその知見を活かし、2児の母として、育児の合間にも作れる時短で栄養バランスの取れた料理やパン、お菓子のレシピを多数発信。料理を通じて、「もっと気軽に、楽しみながら作ってほしい」というメッセージを伝えている。『作業5分で不思議パン』（エムディエヌコーポレーション）シリーズをはじめ、著書も多数。Instagramとクックパッドも人気を集めている。
著＝青木ゆかり（♪♪maron♪♪）／『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』