家族のコミュニケーションにも！FP1級サバンナ八木さんのリビング学習
「目標を決めない」サバンナ八木さんが教える、世界一ゆるい勉強法！
わずか2年でファイナンシャルプランナー1級に合格したサバンナの八木真澄さん。48歳でレギュラー番組がゼロになり、大きくなるネガティブな感情から一念発起して芸人を続けながら合格率約10％の難関国家資格を取得。その快挙の裏にあった、八木さんならではのオリジナルの勉強法を紹介します。苦痛じゃないからずっと続けられる、すぐにでも気軽に取り入れられる「世界一ゆるい勉強法」は、自分はもちろん家族にも共有したい笑える法則です。
■人に話すと記憶に焼きつく
得た知識は、人に話すことによって
記憶に焼きつきます。
ですので、人に話すことをオススメします。
ただ、いきなり話しても、
相手は困ってしまいます。
話すからには、
相手が興味を持つ話にしましょう。
堅苦しい内容でも、
なるべく親しみやすくなるように工夫して
相手にも関係する話にしましょう。
相手が何に興味を持っているかを見極めて、
自分の得た知識を出すようにしましょう。
■家族で取り組む
リビングで自ら勉強し、
子供たちに
背中を見せることはお伝えしましたが、
我が家では、
妻も一緒に勉強しています。
家族みんなで
リビングで問題を出し合うのです。
家族のコミュニケーションにもなりますし、
勉強の習慣も身につくし、いいことばかりです。
自分が先頭に立ち、
家族を勉強で引っ張っていく。
この姿勢が大切だと思っています。
＜著者プロフィール＞
サバンナ 八木真澄
1974年生まれ。京都府出身。立命館大学産業社会学部卒業。94年に学生時代の後輩・高橋茂雄とお笑いコンビ・サバンナを結成。「ブラジルの人聞こえますか〜！」など1000個以上のギャグを持ち、柔道2段・極真カラテ初段の筋肉芸人としても活躍中。著書に『年収300万円で心の大富豪』『FP１級取得！サバンナ八木流お金のガチを教えます』（KADOKAWA）などがある。24年に1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得した。
著＝サバンナ 八木真澄／『世界一ゆるい勉強法』