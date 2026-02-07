モデルで女優の百瀬夢奏（15）が7日、一部週刊誌に報じられた喫煙写真流出について所属事務所がコメントを発表した。

7日に「FRIDAYデジタル」が「百瀬夢奏が未成年喫煙＆飲酒で無期限活動自粛」という内容の記事を配信。

事務所は事実関係について「SNS上で拡散されております喫煙の写真につきまして、本人に確認いたしましたところ、事実であることが判りました。また、併せて飲酒の事実についても確認致しました」と報告。「今回の行為は、社会人としての自覚に欠けるものであり、コンプライアンス違反として弊社では極めて重大に受け止めております。本人も深く反省しておりますが、事態の重さを鑑み、弊社といたしましては百瀬夢奏に対し、無期限の活動自粛の処分を決定いたしました」と発表した。

今後について「一部で厳しいご意見もいただくものと承知しておりますが、本人が事実を正直に話し、心から反省している姿勢を考慮し、弊社といたしましては解雇という形ではなく、更生のための教育期間を設け、改めて社会人としての責任を全うできるよう指導監督していく所存です」と説明。

「今後は、全所属タレントおよびスタッフに対するコンプライアンス教育を徹底し、二度とこのような事態を招かないよう、再発防止に全力を尽くしてまいります。関係者の皆様、ならびにファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

百瀬は「飯尾夢奏」の名で子役時代から活躍。映画「ラストサマーウォーズ」ではヒロイン高梨明日香役を務めた。テレビドラマでも活躍し、CMもレノア「クエン酸in超消臭一反もめん登場篇」、UQUEEN「お忍び視察」篇など多数に出演している。