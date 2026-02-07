2月8日に投開票が行われる今回の衆議院選挙。16日間という超短期決戦の中で、どこまで各政党は政策を市民に届け、支持を得られるのか。『ABEMA Prime』では、この衆院選でも政党研究を実施。今回は、参政党の松田学参院議員に話を聞いた。

■ 参政党に聞く“10の質問”

まずは、各政党共通の10個の質問をぶつけた。

Q1. 自分たちの党を一言で言うと？

国民運動。日本を将来に向かって守りたい人々が立ち上がった運動である。

Q2. 自分の党の良いところ＆ダメなところは？

良いところは、党員が主役である点 。ダメなところは、その党員たちが、ちょっと頑固過ぎるところかもしれない。

Q3. いきなり選挙になって一番困ったことは？

前から準備していたため、そこまで困ってはいないが、候補者擁立を急ぐ作業は大変だった。

Q4. 今回の選挙で一番の推し政策は何？

日本を軸にした政治を作る。グローバリズムに抗い、海外勢力の影響を受けない国を作ること。

Q5. 食料品の消費税が0になって買いたいものは？

特にない。0になったからといって食品の値段が下がるかは分からない。

Q6. 生きづらいとされる現代…なぜそうなった？

建前がきつく、自由度が低い。また、実質所得が上がっていないため。

Q7. トランプ大統領に一言言うなら？

「日本には参政党があります」と伝えたい。

Q8. フェイク溢れるSNSやAI、どんなことに騙された？

自身の偽アカウントが勝手に投資勧誘をしていたことがあり、身に覚えのないやり取りを指摘されて困惑した。

Q9. 現時点の情勢調査、受け止めは？

高市氏の自民党が大勝利するという情勢には、官僚主導の政策に戻ってしまう恐れを感じている。

Q10. 投票に行く気がない有権者を動かす言葉は？

日本を選びたいなら、候補者名と比例代表に「参政党」と書いてほしい。

■ 自民党との距離感と「反グローバリズム」の旗印

現政権への評価について、松田氏は「高市氏が自民党総裁である限り、構造的な経済的利権や、足を引っ張る勢力に阻まれる」とし、「高市氏が良いことをやるなら、我々が外側からバックアップする存在にならなければならない」と主張する。

参政党が掲げる反グローバリズムの立場と自民党とは相いれない部分もあるのではないか。「世界的に反グローバリズム勢力は拡大している。我々はあくまでその立ち位置で行く。これは党の原点だ。グローバリズムの自民党との連立は、自己否定になってしまう」。一方で、欧州の多党化の事例を引き合いに、「共通項があれば個別政策で連携する可能性はある」との含みを持たせた。

■ 移民政策と「生産性向上」による解決

移民問題については「外国人総合政策庁」の創設を提案している。松田氏は、「適正な規模や受け入れ基準はこれから詰めるべき問題提起の段階だ。安易な労働力としての受け入れは入ってきた外国人も不幸になる」と説明。

さらに、「AIやロボット、ブロックチェーンなどの活用で生産性を高めて、日本人の賃金も上がる。日本人だけで経済社会を運営できるようにギリギリまでやってみる」との方針を示した。

■ 独自の財政・通貨政策「松田プラン」

参政党が掲げる「超積極財政」の要となるのが、デジタル政府通貨を活用した「松田プラン」である。 松田氏は「政府には通貨発行権がある。デジタル形式の政府通貨を発行し、それで国債を返済すればよい」と解説。

「円安やインフレを招くのではないか」との懸念に対しては、「今まであった預金がデジタル通貨に置き換わるだけなので、市中の通貨量は変わらない」 。また、「日本の土台が弱っていることが円安の原因であり、国内基盤を強化する将来像を示すことこそがマーケットの信頼につながる」と述べた。

