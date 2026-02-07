漫才コンビ「チュートリアル」徳井義実（50）が7日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。結婚と第1子誕生を発表したお笑いタレント、ケンドーコバヤシ（53）を祝福し、自身の結婚について言及した。

お笑い界“大物独身”の徳井は、祝福のメッセージを求められると、「コバさん、1カ月ほど前、一緒に仕事した時、何にも言わなかったですね。おめでとうございます」と祝福。

「喫煙所で2人でタバコ吸いながら、『結婚まだなんか』『そうっすね』みたいな話はしていたんですけど、なーんにも…」と、事前に教えてもらえなかったことに苦笑い。「コバさんね、ずっと付き合ってる人がいはるのは分かってましたけど、（結婚）せえへんなとは思ってたんですけど…」と回顧した。

ケンドーコバヤシは1月31日放送のCS放送フジテレビONE「ケンドーコバヤシの重大発表！」内で、昨年8月に一般女性と結婚していたことと、今年1月に第1子となる長男が誕生していたことをダブル発表した。

これに、トミーズ雅（66）が「授かり婚やな」と推測すると、徳井は「その方がいいですよね。（結婚後に）授かって、授かった報告をしてとか…そこから奥さんにストレスとかかかったりするから。もう（子どもが）できてからの方がいいんじゃないですか」と話した。

ただ、自身の結婚については「ご予定はないんですか？」と聞かれ、「ないです」とキッパリ否定。トミーズ健（66）が「授かり婚で報告しようかなとか、影響受けて…」と問うと、「授かり婚、ええなと思いますね」と意欲？ を示していた。