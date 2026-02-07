女優でモデルの百瀬夢奏（１５）が無期限の活動休止する事が７日、わかった。所属事務所が発表した。

百瀬は、約３か月前に自身のインスタグラムに投稿した写真に電子タバコのような器具が映っていると、ＳＮＳ上で拡散。所属事務所は「本人に確認いたしましたところ、事実であることが判（わか）りました。また、併せて飲酒の事実についても確認致しました」と未成年飲酒があったことも報告。

「今回の行為は、社会人としての自覚に欠けるものであり、コンプライアンス違反として弊社では極めて重大に受け止めております」とし、「本人も深く反省しておりますが、事態の重さを鑑み、弊社といたしましては百瀬夢奏に対し、無期限の活動自粛の処分を決定いたしました」と処分を発表した。

無期限の活動休止とした理由については、「本人が事実を正直に話し、心から反省している姿勢を考慮し、解雇という形ではなく、更生のための教育期間を設け、改めて社会人としての責任を全うできるよう指導監督していく所存です」とコメント。「今後は、全所属タレントおよびスタッフに対するコンプライアンス教育を徹底し、再発防止に全力を尽くしてまいります。関係者の皆様、ならびにファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

百瀬夢奏は、２０１５年に小学館「ぷっちぐみ」のモデルとして活動をスタート。２１年から２３年まで「ニコ☆プチ」の専属モデルとして活動した。子役としては１６年にフジテレビ系「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」に出演するなど、複数の作品に出演。２４年には、なにわ男子・西畑大吾とテレビＣＭレノア「クエン酸ｉｎ超消臭」シリーズに「ねこ娘」役で出演で出演（現在は契約終了）するなど、女優としても精力的に活動していた。