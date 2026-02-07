Da-iCEの花村想太が、2月6日に「SOTA HANAMURA」名義で初となるソロ楽曲「Me.exe」を発表した。同曲のミュージックビデオも同日に公開されている。

花村想太はグループとは別の活動として自身がボーカルを務めるバンド「Natural Lag」のメンバーも務めているが、ソロアーティストとして自身の作品を発表するのは今回が初。この度発表された楽曲「Me.exe」はDa-iCE「TAKE IT BACK」も手掛けたプロデューサー styが書き下ろしたヒップホップ調の重いビートが特徴的な激しいダンスチューンとなっている。終始シリアスでダークな雰囲気が漂う世界観の中で、多数のダンサーを従え持前の歌唱力とダンスパフォーマンスを披露する花村の姿も見どころだ。

なお、初夏にはこの「SOTA HANAMURA」名義でのアルバムのリリースも予定されているとのこと。詳細は後日発表となる。

■SOTA HANAMURA「Me.exe」

2026年2月6日 配信スタート

https://SOTA-HANAMURA.lnk.to/Me.exe