浦和FW肥田野蓮治が千葉戦で追加点

浦和レッズの大卒ルーキー、FW肥田野蓮治が2月7日のJ1百年構想リーグ開幕戦、ジェフユナイテッド千葉戦で”2戦連続”のゴールを決め、「頼もしい」「持ってるねー！」など注目を集めている。

浦和が前半5分にFW松尾佑介のPK成功で先制したゲームは前半12分、再び左サイドから抜け出した松尾がペナルティーエリア内まで切り込んで右足シュート。これが相手に当たってこぼれると、ゴール前に詰めていた肥田野が難なく押し込んだ。

桐蔭横浜大から今季に向けて加入した肥田野だが、昨季のリーグ第37節ファジアーノ岡山戦で浦和のクラブ史上初めて特別指定登録選手として公式戦に出場してゴールを決めていた。そのため、正式加入となったルーキーの一撃は自身にとっての2戦連続ゴールになった。

1月6日の新加入会見から開幕スタメンを宣言していて勝ち取った左利きのストライカーは、早くもその舞台で「持っている」ところを見せつけた。ファンからも「きたー！」「頼もしい」「またまた！」「持ってるねー！」「期待が高まる」「今季何点取るかな」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）