元ドジャースの“暴れ馬”プイグが捜査妨害と虚偽供述で有罪判決　最長２０年の禁錮刑になる可能性も…米報道

元ドジャースのスター選手のヤシエル・プイグ外野手（３５）が、違法賭博組織を捜査していた連邦当局に対する司法妨害および虚偽供述の罪で有罪になったと６日（日本時間７日）、ＡＰ通信などが伝えた。米連邦検察局が発表。連邦刑務所で最大２０年の刑に直面しており、量刑言い渡しは５月２６日に予定されている。

プイグは、２２年８月の司法取引の中で、１９年の数か月間に、元マイナー選手ウェイン・ニックスが運営する違法賭博組織で働いていた第３者を通じ、テニス、フットボール、バスケットボールの試合で賭けを行い、２８万ドル以上の損失を出していたことを認めているという。

キューバ出身のプイグは２０１３年にドジャース入り。俊足強肩強打の選手として活躍、１９年はレッズ、インディアンスに所属し、オフにＦＡ。その後はメキシカンリーグや、韓国プロ野球（ＫＢＯ）でプレー。昨季はＫＢＯキウム・ヒーローズでプレーした。３年連続２０本塁打以上をマーク、通算成績は８６１試合で１３２本塁打、打率２割７分７厘。かっとなる性格で「ワイルド・ホース（暴れ馬）」の愛称を持つ。