五輪メダルに反響

ミラノ・コルティナ五輪は6日（日本時間7日）に開会式が行われ、熱戦が幕を開けている。日本は過去最多18個のメダルを獲得した22年北京大会を上回るメダルを目指す。

そのメダルが国内外で話題になりつつある。

デザインはいたってシンプル。表面は半円を2つ合わせ、斜めに1本のラインが入る。人々の融合を象徴しているという。そして中央にはオリンピック・ロゴが刻まれる。裏面には大会エンブレム、競技名が施されている。

米スポーツメディア「TNTスポーツ」のNHL専門番組「NHL on TNT」でキャスターを務めるジャッキー・レドモンドさんがメダルのデザインの画像とともに「美しいでしょ!?」とXで紹介。コメント欄では賛否の声が上がった。

「なんで半分に分かれているんだ？」

「ちょっと地味だけど、それがまたいい」

「中にチョコレートが入っているのか？」

「これらも素敵だけど、2010年のものがこれまで見た中で最高だったと思う」

「いや、なんで真ん中に線があるんだ？」

「銀は綺麗に見える」

「素敵よ」

「本当にクールだ！」

メダルはイタリア国立造幣局が製造し、金メダルは重さ約500グラムとなっているという。



（THE ANSWER編集部）