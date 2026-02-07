ジアスは、2026年2月2日より、オリジナルソファシリーズ「TILO(ティーロ)」の新ラインナップとして「TILOオットマン」の販売を開始します。

「TILO」は「『お気に入り』を仕立てよう」をコンセプトに、ライフスタイルや好みに合わせて自分だけのオリジナルソファをコーディネートできるシリーズです。

ジアス「TILOオットマン」

発売日：2026年2月2日

販売場所：ジアスショールーム全店舗およびJIAS ONLINE（2月2日より販売開始予定）

2025年1月の発売以来、パーツごとの張地カスタマイズや搬入のしやすさで好評のオーダーソファ「TILO」に、新たにオットマンが加わりました。

1人でゆったりと足を伸ばすひとときや、家族が集まる時間など、暮らしのシーンは日々変化します。

オットマンが加わることで、ソファが単なる家具ではなく、より柔軟に毎日の楽しさを創り出す存在へと進化しました。

商品の特徴

グレーの張地のソファに、ブルーのオットマンを組み合わせたコーディネート例。

木製脚の家具に、グリーンのラグやクッション、観葉植物を合わせた落ち着いたリビング空間を演出できます。

既存のカウチやアームレスタイプと組み合わせることで、足を伸ばしてリラックスできるスタイルや、来客時のスツール(補助椅子)としてなど、シーンに合わせた柔軟な使い方が可能です。

オットマンもほかのパーツ同様、豊富な7種25色の張地からカスタマイズ可能。

ソファ本体と同色で統一感を持たせるのはもちろん、オットマンだけをアクセントカラーにして、インテリアに遊び心を加えることもできます。

木脚のロータイプソファに、同素材のオットマンを組み合わせた例。

座面は明るい色で、背もたれ側に幾何学柄の張地とグレーのクッション、赤系のアームを配置してアクセントにしています。

コンパクトながら、座面にはソファ本体と同じ「5層構造のウレタン素材」を採用。

硬さの異なるウレタンを重ねることで、沈み込みすぎない極上の座り心地を追求しています。

おすすめの使い方

1. 足を伸ばしてリラックススタイルに

ベージュの座面に木脚を合わせたソファに、同素材のオットマンを組み合わせた使用例。

ソファと座面の高さを揃えた設計により、足を伸ばしてゆったりと身体をあずけるカウチスタイルが完成します。

読書や映画鑑賞、あるいはちょっと横になりたいという日常の何気ない瞬間に寄り添い、リラックスタイムを演出します。

2. ゲストを迎えるスツールとして

急な来客時には、スマートなスツールとして活躍します。

背もたれがないため視界を遮らず、対面での会話をより弾ませてくれます。

必要な場所へさっと移動できる軽やかさが、変化の多い現代のリビングにフィットします。

3. ミニマルな暮らしに寄り添うサイドテーブルとして

フラットで安定感のある座面は、雑誌やスマートフォンを置くサイドテーブルとしても重宝します。

トレイを一枚置けば、コーヒーブレイクを支える拠点に。

家具を最小限に抑えたい空間でも、一台二役の機能性がスマートな暮らしを叶えます。

既存のカウチやアームレスタイプと組み合わせることで、シーンに応じた柔軟なレイアウトが可能になります。

7種25色の豊富な張地から選べるカスタマイズ性により、インテリアに遊び心を加えることもできます。

5層構造のウレタン素材を採用した座面は、コンパクトながら極上の座り心地を実現しています。

ジアス「TILOオットマン」の紹介でした。

よくある質問

Q. TILOオットマンの発売日はいつですか？

2026年2月2日から販売開始されます。

Q. どこで購入できますか？

ジアスショールーム全店舗およびJIAS ONLINEで購入できます。JIAS ONLINEでは2月2日より販売開始予定です。

Q. カスタマイズは可能ですか？

7種25色の張地からカスタマイズ可能です。ソファ本体と同色で統一したり、オットマンだけをアクセントカラーにすることもできます。

Q. 座り心地はどのような特徴がありますか？

座面にはソファ本体と同じ5層構造のウレタン素材を採用しています。硬さの異なるウレタンを重ねることで、沈み込みすぎない極上の座り心地を追求しています。

