アカベコランドから、チロルチョコと福島の郷土玩具「赤べこ」が融合した「チロルチョコ赤べこ」「チロルチョコまめべこ」「チロルチョコ豆だるま」が2026年1月30日より発売されます。

「バレンタインは、食べて終わりじゃもったいない」という想いから生まれた、形に残る縁起物ギフトです。

アカベコランド「チロルチョコ赤べこ」

発売日：2026年1月30日

販売場所：アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅、公式ECサイト等

人気のチロルチョコ5種のパッケージデザインをそのまま立体化した、これまでにない縁起物です。

チョコレートのワクワク感と、赤べこの縁起の良さを同時に味わえます。

バレンタインのプチギフトや、デスク周り・玄関のお守りインテリアとして飾れるアイテムです。

チロル赤べこ（大サイズ）

価格：各3,300円（税込）

サイズ：全長約15cm×高さ約9cm

素材：紙

種類：コーヒーヌガー、ミルク、ビス ブルー、ビス ピンク、ビス イエロー

チロルチョコの人気パッケージを、そのまま赤べこの形にした大サイズのアイテム。

白黒の水玉模様をベースに、オレンジ・ピンク・水色など5種類のカラーバリエーションで展開されます。

紙素材で作られており、飾っても楽しめる縁起物です。

チロルまめべこ（小サイズ）

価格：各400円（税込）

サイズ：全長約5cm×高さ約3cm

素材：PVC

種類：コーヒーヌガー、ミルク、ビス ブルー、ビス ピンク、ビス イエロー

手のひらサイズの「まめべこ」は、PVC素材で作られた小型版です。

デスクや棚に気軽に飾れるサイズ感で、プチギフトに最適。

5種類すべて集めても楽しめます。

チロル豆だるま

価格：各1,100円（税込）

サイズ：全長約4cm×高さ約4.5cm

素材：紙・土粘土

種類：コーヒーヌガー、ミルク、ビス ブルー、ビス ピンク、ビス イエロー

チロルチョコのデザインを、だるまの形にアレンジしたアイテムです。

紙と土粘土で作られており、手作り感のある温かみが魅力。

コンパクトなサイズで、玄関やリビングのインテリアとしても活躍します。

こんなシーンにおすすめ

バレンタインのプチギフトや、赤べこ好きな方へのプレゼントにぴったりです。

毎日をがんばる自分へのご褒美や、デスク周り・玄関のお守りインテリアとしても使えます。

食べて終わらず、形に残るギフトとして長く楽しめるアイテムです。

チロルチョコと福島の伝統工芸が融合したユニークな縁起物は、バレンタインをさらに特別な日にしてくれます。

見た目のかわいさと縁起の良さで、贈る人も受け取る人も笑顔になれるギフトです。

デスクや玄関に飾れば、毎日の暮らしに福を呼び込んでくれそうです。

アカベコランド「チロルチョコ赤べこ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年1月30日より発売されます。

Q. どこで購入できますか？

アカベコランド、だるまランド、福島県内の土産店、道の駅、公式ECサイト等で購入できます。

Q. 価格はいくらですか？

チロル赤べこが各3,300円、チロルまめべこが各400円、チロル豆だるまが各1,100円です（すべて税込）。

Q. 何種類のデザインがありますか？

コーヒーヌガー、ミルク、ビス ブルー、ビス ピンク、ビス イエローの5種類です。

Q. 素材は何ですか？

チロル赤べこは紙、チロルまめべこはPVC、チロル豆だるまは紙と土粘土で作られています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食べて終わらない縁起物ギフト！アカベコランド「チロルチョコ赤べこ」 appeared first on Dtimes.