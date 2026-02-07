食べて終わらない縁起物ギフト！アカベコランド「チロルチョコ赤べこ」
アカベコランドから、チロルチョコと福島の郷土玩具「赤べこ」が融合した「チロルチョコ赤べこ」「チロルチョコまめべこ」「チロルチョコ豆だるま」が2026年1月30日より発売されます。
「バレンタインは、食べて終わりじゃもったいない」という想いから生まれた、形に残る縁起物ギフトです。
アカベコランド「チロルチョコ赤べこ」
発売日：2026年1月30日
販売場所：アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅、公式ECサイト等
人気のチロルチョコ5種のパッケージデザインをそのまま立体化した、これまでにない縁起物です。
チョコレートのワクワク感と、赤べこの縁起の良さを同時に味わえます。
バレンタインのプチギフトや、デスク周り・玄関のお守りインテリアとして飾れるアイテムです。
チロル赤べこ（大サイズ）
価格：各3,300円（税込）
サイズ：全長約15cm×高さ約9cm
素材：紙
種類：コーヒーヌガー、ミルク、ビス ブルー、ビス ピンク、ビス イエロー
チロルチョコの人気パッケージを、そのまま赤べこの形にした大サイズのアイテム。
白黒の水玉模様をベースに、オレンジ・ピンク・水色など5種類のカラーバリエーションで展開されます。
紙素材で作られており、飾っても楽しめる縁起物です。
チロルまめべこ（小サイズ）
価格：各400円（税込）
サイズ：全長約5cm×高さ約3cm
素材：PVC
種類：コーヒーヌガー、ミルク、ビス ブルー、ビス ピンク、ビス イエロー
手のひらサイズの「まめべこ」は、PVC素材で作られた小型版です。
デスクや棚に気軽に飾れるサイズ感で、プチギフトに最適。
5種類すべて集めても楽しめます。
チロル豆だるま
価格：各1,100円（税込）
サイズ：全長約4cm×高さ約4.5cm
素材：紙・土粘土
種類：コーヒーヌガー、ミルク、ビス ブルー、ビス ピンク、ビス イエロー
チロルチョコのデザインを、だるまの形にアレンジしたアイテムです。
紙と土粘土で作られており、手作り感のある温かみが魅力。
コンパクトなサイズで、玄関やリビングのインテリアとしても活躍します。
こんなシーンにおすすめ
バレンタインのプチギフトや、赤べこ好きな方へのプレゼントにぴったりです。
毎日をがんばる自分へのご褒美や、デスク周り・玄関のお守りインテリアとしても使えます。
食べて終わらず、形に残るギフトとして長く楽しめるアイテムです。
チロルチョコと福島の伝統工芸が融合したユニークな縁起物は、バレンタインをさらに特別な日にしてくれます。
見た目のかわいさと縁起の良さで、贈る人も受け取る人も笑顔になれるギフトです。
デスクや玄関に飾れば、毎日の暮らしに福を呼び込んでくれそうです。
アカベコランド「チロルチョコ赤べこ」の紹介でした。
よくある質問
Q. 発売日はいつですか？
2026年1月30日より発売されます。
Q. どこで購入できますか？
アカベコランド、だるまランド、福島県内の土産店、道の駅、公式ECサイト等で購入できます。
Q. 価格はいくらですか？
チロル赤べこが各3,300円、チロルまめべこが各400円、チロル豆だるまが各1,100円です（すべて税込）。
Q. 何種類のデザインがありますか？
コーヒーヌガー、ミルク、ビス ブルー、ビス ピンク、ビス イエローの5種類です。
Q. 素材は何ですか？
チロル赤べこは紙、チロルまめべこはPVC、チロル豆だるまは紙と土粘土で作られています。
