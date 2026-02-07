タグチ工業は、竹や大径木、切り株まで破砕できる油圧ショベル用の林業用マルチャー「タケカルゴン」の販売を開始しました。

同社製の草刈り用アタッチメント「クサカルゴン」と併用すれば、雑草・雑木・竹を全て刈り取ることが可能です。

タグチ工業「タケカルゴン」

販売開始：2025年2月

製品仕様：https://www.taguchi.co.jp/product/tk/

「タケカルゴン」は、専用ブレードで竹はもちろん、大径木、切り株まで破砕することができる油圧ショベル用アタッチメントです。

1系統配管で使用でき、ドレン配管が不要なため、使用するショベルを選びません。

国土交通省が運営する「NETIS（新技術情報提供システム）」に登録されており、雑草から竹やぶ・雑木の伐採を安全・迅速に行えます。

竹・大径木・切り株をオールマイティに破砕

専用ブレードにより、竹だけでなく大径木や切り株まで破砕することができます。

従来は複数の機械が必要だった作業を、1台のショベルでこなせるため、作業効率の向上が期待できます。

リモコン操作可能なシャッター搭載

シャッターの開閉は、キャビンのスイッチとペダルでコントロールできます。

閉時はタケカルゴン本体に収納されるデザインです。

シャッターを「開」にすれば竹や木をなぎ倒すことができ、「閉」にすれば残った竹や木、切り株の飛散を防止しながら破砕できます。

使用方法は動画（https://www.youtube.com/watch?v=ZvVyhjLmbsI）で紹介されています。

タフなブレードは4面使用が可能

ブレードは4面使用ができ、メンテナンスコストを削減できます。

ボルトオンタイプで、交換も現場で簡単に行えます。

また、バイトリミッターと呼ばれる薄い金属板をローター周辺に配しているため、ローターの損傷を防止するデザインとなっています。

完全油圧式ワンキャッチ プラス対応仕様

タグチ工業が開発した国産初の完全油圧式クイックヒッチ「完全油圧式ワンキャッチ プラス」の対応モデルを展開しています。

ショベルのキャビンから降りることなく、アタッチメントの付け替えをスピーディーに行えます。

対象物や作業シーンに合わせて同仕様のクサカルゴンシリーズに付け替えれば、さらに作業効率アップが見込めます。

NETIS登録製品

クサカルゴン、クサカルゴン スリム、タケカルゴンのクサカルゴンシリーズは、国土交通省が運営する「NETIS（新技術情報提供システム）」に登録されています。

NETIS登録番号：CG-240010-VE

竹林や雑木の管理は、従来は人手による作業が中心で、時間とコストがかかっていました。

「タケカルゴン」は、油圧ショベルに装着するだけで竹から大径木、切り株まで破砕でき、林業や造成工事の現場で作業効率を大幅に向上させます。

シャッター機能やブレードの交換性など、現場のニーズに応える機能を備えた国産マルチャーです。

タグチ工業「タケカルゴン」の紹介でした。

よくある質問

Q. どのような油圧ショベルに対応していますか？

1系統配管で使用でき、ドレン配管が不要なため、多くの油圧ショベルに対応しています。詳細は製品仕様ページをご確認ください。

Q. クサカルゴンとの違いは何ですか？

クサカルゴンは草刈り用アタッチメントで、タケカルゴンは竹や大径木、切り株まで破砕できる林業用マルチャーです。併用することで、雑草から竹まで全ての刈り取りが可能になります。

Q. NETIS登録製品とはどういう意味ですか？

国土交通省が運営する新技術情報提供システムに登録されている製品で、公共工事等での活用が期待される新技術として認められています。

Q. ブレードの交換は難しいですか？

ボルトオンタイプで、現場で簡単に交換できます。4面使用が可能なため、メンテナンスコストも削減できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 竹も大径木も1台で破砕！タグチ工業「タケカルゴン」 appeared first on Dtimes.