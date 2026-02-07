日本ヒルズ・コルゲートから、幼犬と幼猫の消化ケアのための特別療法食「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット 〈犬用〉i/d パピー」「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット 〈猫用〉i/d キトン」が、2026年2月2日に発売されます。

消化性に優れた原材料と独自のプレバイオティクス繊維ブレンドにより、幼犬・幼猫の腸内細菌叢をケアし、健康的な排便をサポートする特別療法食です。

日本ヒルズ・コルゲート「プリスクリプション・ダイエット i/d パピー＆キトン」

発売日：2026年2月2日

販売場所：全国の動物病院

本製品は、消化性に優れた原材料に加え、ヒルズ独自のプレバイオティクス繊維ブレンド「アクティブバイオーム+ ダイジェスチョン」テクノロジーを採用しています。

幼犬・幼猫の腸内細菌叢をケアし、健康的な排便をサポートする設計となっています。

製品の特長

ヒルズ独自のプレバイオティクス繊維ブレンド「アクティブバイオーム+ ダイジェスチョン」テクノロジーが、幼犬・幼猫の腸内細菌叢を育みます。

幼犬・幼猫にも給与しやすい小容量パック（パピー：500g / キトン：200g）で展開されます。

成長期の幼犬・幼猫に理想的な栄養組成を実現しています。

豊富なカルシウムとリンを配合し、従来のi/dに比べてパピーはカルシウム約24％増、リン約19％増、キトンはカルシウム約21％増、リン約20％増となっています。

〈犬用〉i/d パピーには、成長を支えるたんぱく質と脂肪の含有量を高く設定しており、従来のi/dに比べてたんぱく質約21％増、脂質約30％増となっています。

〈猫用〉i/d キトンには、発育をサポートする魚油由来のDHAの含有量を高く設定しており、従来のi/dに比べてDHA約76％増となっています。

〈犬用〉i/d パピー

製品サイズ：500g

賞味期間：18ヶ月

原産国：チェコ

幼犬専用の消化ケア療法食です。

成長を支えるたんぱく質と脂肪を豊富に含み、幼犬の健やかな発育をサポートします。

500gの小容量パックで、使いきりやすいサイズとなっています。

〈猫用〉i/d キトン

製品サイズ：200g

賞味期間：18ヶ月

原産国：チェコ

幼猫専用の消化ケア療法食です。

発育をサポートする魚油由来のDHAを豊富に含み、幼猫の健やかな成長を促します。

200gの小容量パックで、幼猫に適した量となっています。

愛犬・愛猫にとってのメリット

ヒルズ独自の繊維ブレンドにより、速やかに腸内細菌叢を活性化し、健康的な排便をサポートします。

軟便の再発リスクの低減に役立ち、幼犬・幼猫の成長と回復をサポートします。

消化性に優れた原材料と独自のプレバイオティクス繊維ブレンドにより、幼犬・幼猫の腸内環境を整えます。

成長期に必要な栄養素を適切に配合し、健やかな発育を促進します。

小容量パックで使いやすく、動物病院で入手できる特別療法食として、幼犬・幼猫の消化ケアに役立ちます。

日本ヒルズ・コルゲート「プリスクリプション・ダイエット i/d パピー＆キトン」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 腸内細菌叢を育む幼犬・幼猫用フード！日本ヒルズ・コルゲート「プリスクリプション・ダイエット i/d パピー＆キトン」 appeared first on Dtimes.