モンブランは、2026年2月2日から2月28日までの期間限定で「パーソナライズタグキャンペーン」を開催します。

対象のレザーグッズを購入した方に、イニシャルやお名前を手書きで箔押しした特別なレザータグをプレゼントするキャンペーンです。

モンブラン「パーソナライズタグキャンペーン」

開催期間：2026年2月2日〜2月28日

内容：対象のレザーバッグ（トローリー含む）購入者に、パーソナライズしたレザータグをプレゼント

対象店舗：モンブラン銀座本店、銀座三越店、阪急メンズ東京店、日本橋三越本店、日本橋高島屋店、伊勢丹新宿店、小田急新宿店、名古屋松坂屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、京都高島屋店、阪急メンズ大阪店、大阪高島屋店、岩田屋本店、大丸札幌店

このキャンペーンでは、購入したモンブランの対象レザーグッズに装着可能なレザータグに、熟練のカリグラファーがひとつひとつ手書きで箔を施します。

繊細な筆致で施される名入れは、世界に一つだけの特別なレザータグとして、モンブラン製品をさらに個性豊かなものにします。

ブラックのレザータグには白い筆記体でイニシャルが刻まれ、ストラップ付きでステッチの縁取りと金属のリベットが施されたシンプルなデザインです。

サルトリアル エンベロープ トートバッグ

対象商品の一つであるサルトリアル エンベロープ トートバッグは、洗練されたブラックのレザーで仕上げられています。

モンブランが誇るクラフツマンシップと、パーソナライゼーションの喜びが融合したこのキャンペーンで、唯一無二のアイテムを手に入れることができます。

タグは予定数量に達し次第終了となり、名入れには日数がかかるため、詳しくはブティックスタッフへの問い合わせが推奨されます。

カリグラファーの手による繊細な名入れが施されたレザータグは、大切な方へのギフトやご自身へのご褒美として、モンブラン製品に特別な価値を加えます。

世界に一つだけのパーソナライズされたアイテムで、日常に特別な個性を添えることができるキャンペーンです。

2月限定のこの機会に、熟練の技が光る唯一無二のレザータグを手に入れることができます。

モンブラン「パーソナライズタグキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーン期間はいつまでですか？

2026年2月2日から2月28日までの期間限定です。タグが予定数量に達し次第終了となります。

Q. どの商品が対象ですか？

対象のレザーバッグ（トローリー含む）をご購入いただいた方が対象です。詳しくはブティックスタッフにお問い合わせください。

Q. 名入れにはどのくらい時間がかかりますか？

名入れにはお日にちをいただきます。詳細な納期については、ブティックスタッフにご確認ください。

Q. どの店舗で実施していますか？

モンブラン銀座本店をはじめ、全国14店舗で実施しています。銀座三越店、阪急メンズ東京店、日本橋三越本店、日本橋高島屋店、伊勢丹新宿店、小田急新宿店、名古屋松坂屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、京都高島屋店、阪急メンズ大阪店、大阪高島屋店、岩田屋本店、大丸札幌店が対象です。

