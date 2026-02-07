コネクシオは、物流業界専門のマッチングプラットフォーム「物流SOS」を2026年2月2日に大幅リニューアルしました。

掲載サービス数は1,000件を超え、物流企業と荷主を繋ぐマッチング機能が大きく進化しています。

コネクシオ「物流SOS」

リニューアル日：2026年2月2日

利用料金：登録料・年会費・更新料 すべて0円

URL：https://www.b-sos.com/

「物流SOS」は、物流業界に特化したBtoBマッチングプラットフォームです。

物流企業が抱える課題と、それを解決するサービスを提供する企業を結びつけるサービスとして展開されています。

今回のリニューアルでは、物流企業と荷主双方の利便性を追求し、より直感的に課題解決へと繋がる仕組みへと進化しました。

リニューアルの4つのポイント

今回のリニューアルでは、以下の4つの要素が強化されています。

「お困りごと」から即検索できるマッチング機能

複雑な物流課題に対し、具体的な悩みから最適なパートナーを簡単に検索できるようデザインが刷新されました。

従来よりも直感的な操作で、求めるサービスへ素早くアクセスできます。

企業の魅力を最大限に伝える「第2の自社サイト」

単なるサービス紹介に留まらず、企業の強み、導入事例、費用感など、成約の決め手となる情報を網羅。

自社PRの場として活用できる設計となっています。

物流業界に特化した専門コンテンツの拡充

実務に役立つ「物流コラム」や「物流用語集」を定期的に配信。

今後は「物流SOS」ユーザー同士を繋ぐイベントの開催も予定されています。

「基本無料」で業界の活性化を支援

利用ユーザー、掲載企業ともに、登録料・年会費・更新料はすべて0円。

コストを気にせずマッチングの機会を創出できる仕組みとなっています。

物流業界が抱える人手不足や効率化の課題に対し、「物流SOS」は企業間の最適なマッチングを通じて解決策を提供します。

掲載サービス数1,000件超という豊富な選択肢の中から、自社のニーズに合ったパートナーを見つけることができます。

基本無料という利用しやすい料金体系により、業界全体の活性化に貢献するプラットフォームです。

コネクシオ「物流SOS」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「物流SOS」の利用料金はいくらですか？

登録料、年会費、更新料のすべてが0円です。利用ユーザー、掲載企業ともに基本無料で利用できます。

Q. リニューアルはいつ実施されましたか？

2026年2月2日にリニューアルが実施されました。

Q. どのような企業が利用できますか？

物流業界に特化したBtoBマッチングプラットフォームのため、物流企業と荷主企業が主な利用対象となります。

Q. 掲載サービス数はどのくらいですか？

掲載サービス数は1,000件を超えています。

