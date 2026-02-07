ナレッジピースは、東京都、一般社団法人東京都信用金庫協会及び一般社団法人東京都信用組合協会が主催する「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」において、大賞を受賞しました。

同社のこれまでの取り組みに対し、評価された結果です。

ナレッジピース「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」大賞受賞

表彰式日時：2026年1月22日

会場：Tokyo Innovation Base(TIB)

主催：東京都、一般社団法人東京都信用金庫協会、一般社団法人東京都信用組合協会

「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」は、シニア創業者のロールモデルや先進的取組の発信を通じ、シニア創業の気運を高めるため、優れた成果をおさめたシニア創業者を表彰する制度です。

東京都が実施する「女性・若者・シニア創業サポート」を活用して、優れた実績をあげているシニア創業者が対象となります。

年間約5万社が創業され、そのうち50代以上のシニア創業が約2万社にのぼる東京都において、ナレッジピースは書類審査およびプレゼンテーション審査を通じて、取り組みの社会的意義やビジネスモデルの先進性、これまでの実績などを総合的に評価されました。

代表取締役コメント

代表取締役の阪井洋之氏は、以下のように受賞への思いを語りました。

このたび大賞にご選定いただきましたことは、大変名誉なことであり、心より光栄に存じます。

本賞の選定にあたっては、書類審査およびプレゼンテーション審査を通じて、ナレッジピースの取り組みの社会的意義やビジネスモデルの先進性、これまでの実績などを総合的にご評価いただいたものと受け止めております。

このような評価をいただけたのは、ナレッジピースの趣旨にご賛同くださり、ともに活動を支えてくださった多くの皆さまのお力添えがあってこそであり、あらためて心より感謝申し上げます。

人口減少社会において、シニア創業は今後ますます重要性を増していくものと考えております。

本受賞を励みに、微力ながらも社会に貢献できる取り組みを、今後も着実に続けてまいります。

ナレッジピースについて

ナレッジピースは、2020年8月5日に設立されたシニア人材向けサービスを展開する企業です。

シニア人材向け会員制アドバイザーコミュニティの運営、企業向けアドバイザリー・業務支援サービス、企業向け拡販支援サービス、企業向け開発パートナーマッチングサービス、シニア人材向け転職・再就職支援、企業向けIT人材紹介サービスなどを手がけています。

シニア創業者のロールモデルとして評価された今回の受賞は、同社の取り組みが社会的に認められた証となります。

人口減少社会において、シニア人材の活用や創業支援は今後ますます重要性を増していく分野です。

同社の先進的な取り組みは、他のシニア創業を目指す方々にとっても参考となる事例と言えます。

ナレッジピース「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」大賞受賞の紹介でした。

よくある質問

Q. 「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」とはどのような表彰制度ですか？

東京都、一般社団法人東京都信用金庫協会及び一般社団法人東京都信用組合協会が主催する表彰制度で、東京都が実施する「女性・若者・シニア創業サポート」を活用して優れた実績をあげているシニア創業者を表彰するものです。

Q. ナレッジピースはどのような事業を行っていますか？

シニア人材向け会員制アドバイザーコミュニティの運営、企業向けアドバイザリー・業務支援サービス、企業向け拡販支援サービス、企業向け開発パートナーマッチングサービス、シニア人材向け転職・再就職支援、企業向けIT人材紹介サービスなどを手がけています。

Q. 表彰式はいつ開催されましたか？

2026年1月22日に、Tokyo Innovation Base(TIB)にて開催されました。

