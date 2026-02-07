6日午前、山口県宇部市床波。日本・フィンランド・インドネシア国籍の潜水士3人で構成された多国籍ダイバーチームが潜水を始めた。長生海底炭鉱事故現場に残っている犠牲者の遺骨を収容するためだ。

潜水が始まって3時間ほど経過すると、海岸で待機中だった市民団体がざわつき始めた。遺骨が見つかったという声が聞こえた。

しばらくして陸地に戻った潜水士が遺族の前で青い箱を開いた。真っ黒になっていたものの形態がほぼ完全に保存された頭蓋骨1点が見えた。泥の中に埋まっていた歯7点と首の骨と推定される遺骨2点も追加で確認された。

長生炭鉱事故の犠牲者と推定される遺骨が追加で収容された瞬間だった。長生炭鉱水没事故とは、1942年2月3日に海底の炭鉱に海水が流入し、過酷な労働に苦しんでいた朝鮮人136人と日本人47人が死亡した惨事だ。2年前から日本の市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」が数十年間の努力の末、海岸付近に埋もれていた坑道の入り口を発見した。刻む会は募金を通して専門ダイバーを動員した水中探査作業を始め、昨年8月に韓国人潜水士が犠牲者のものと推定される頭蓋骨など遺骨4点を収容した。

刻む会は今年も海底遺骨発掘作業に着手した。3日、日本人ダイバーの伊佐治佳孝さんが投入された水中捜索は空気供給装置が故障して失敗したが、3日ぶりに追加の遺骨発掘に成功したのだ。

この日、事故現場には韓国人の遺族12人、日本人の遺族2人もいた。遺骨が公開されると、待機中だった遺族は悲しみと安堵で涙を隠せなかった。ヤン・ヒョン遺族代表は「寒くて厳しい環境の中でもこのように熱心に作業をしてくださり、本当に感謝しています」と語った。

今回の水中探査は伊佐治さんをはじめ、日本、フィンランド、タイ、インドネシア、台湾の潜水士6人で構成された多国籍ダイバーチームが行った。5日の記者会見でインドネシア人のアウディタ・ハルソノさんは、危険な遺骨発掘作業になぜ志願したのかという取材陣の質問に対し、「海底の炭鉱から出られなかった人は誰かの祖父、誰かの大切な家族」とし「このような事実を尊重する気持ちでプロジェクトに臨んでいる」と話した。

2018年に洞窟に取り残されたタイのサッカーチームの少年13人を救助したベテラン潜水士、フィンランド人のミッコ・パーシーさんも「海底炭鉱はかなり難しいと聞いたが、30年のダイビング経歴を生かしてみる」と語った。

3日に続いて2回連続で海底探査をした伊佐治さんは「海中の視野は非常に悪くて遺骨があるところまで行くのに1時間もかかったが、3日に設置しておいたロープラインをたどってなんとか目的地まで行くことができた」とし「（遺骨発掘で）少しでも遺族の気持ちを慰めることができるのならうれしく思う」と話した。

長生炭鉱犠牲者の遺骨発掘は刻む会が単独で数十年間取り組んできたが、最近は韓日政府が共に支援することにした。高市早苗首相は先月13日、李在明（イ・ジェミョン）大統領との首脳会談の後、長生炭鉱犠牲者遺骨問題で韓国政府と協力すると明らかにした。両首脳は収容された遺骨に対するDNA鑑定も共同で推進することで合意した。

韓国政府は刻む会の努力に謝意を表すため7日に開かれる調整炭鉱犠牲者追悼祭で行政安全部長官賞を刻む会に伝達する予定だ。政府レベルで刻む会を支援する案も検討している。行政安全部の張銅洙（チャン・ドンス）過去史関連業務支援団長は「関連法と予算内で日本市民団体を支援できる方法を考慮している」と述べた。

日本政府も先月末、過去の問題と戦争被害者補償問題を担当する厚生省室長級が高官級では初めて長生炭鉱を訪問した。