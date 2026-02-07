ユー・ディーは、赤ちゃんが生まれるまでの軌跡を、一本の映画の予告編のように描くムービーコンテンツ「オギャートレイラー」をリリースしました。

赤ちゃんの誕生という人生最大の感動を、映画のスタートを予感させる予告編のような構成と演出で描く、新しい記録サービスです。

「オギャートレイラー」は、赤ちゃん誕生の記録を、産まれた赤ちゃんの未来を予感させる映画のスタートを予告編のような構成と演出で描くムービーコンテンツです。

期待と不安が交差する日々、お腹の中で育つ小さな命。

そうして出逢えた赤ちゃんへ、素晴らしい未来を託して記録を残します。

まるで未来の映画を予感させるかのような体験

このサービスの制作にあたり、西川医院に撮影協力をいただき、実際の現場でしか生まれない空気感や感情を大切にしながら、赤ちゃん誕生の感動とご両親の深い想いを詰め込みました。

新しい時代に残すべきものは、誕生の感動と感謝から生まれる「心の財産」。

大切な想いを未来へつなぐ価値を提案します。

かけがえのない家族の未来物語を、心を込めて制作するサービスです。

赤ちゃんが大きくなったとき、家族で一緒に見返すことで、誕生の瞬間の感動と両親の愛情を改めて感じることができます。

映画のような演出で描かれたムービーは、家族の宝物として、何年経っても色褪せることのない「心の財産」となるでしょう。

ユー・ディー「オギャートレイラー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「オギャートレイラー」はどのようなサービスですか？

赤ちゃんが生まれるまでの軌跡を、映画の予告編のような構成と演出で描くムービーコンテンツ制作サービスです。

Q. どこで制作されますか？

西川医院の撮影協力により、実際の現場でしか生まれない空気感や感情を大切にしながら制作されます。

Q. どのような想いが込められていますか？

赤ちゃん誕生の感動とご両親の深い想いを詰め込み、誕生の感動と感謝から生まれる「心の財産」として未来へつなぐ価値を提案しています。

