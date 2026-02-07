赤ちゃんの専属SPを任されているわんこの姿がSNSで話題です。あまりに過保護で鉄壁な守りは反響を呼び、投稿は記事執筆時点で54.4万回再生を突破。「頼もしい！」「優しくてカッコイイね」「尊すぎて泣ける…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんに触ろうとすると、犬がすぐさま駆けつけて…『過保護すぎる光景』】

赤ちゃんの専属SP！？

TikTokアカウント「kankaachan」に投稿されたのは、ポメラニアンとビションフリーゼのMIX犬「小太郎」くんと、一緒に暮らす赤ちゃん「ぽんちゃん」のある日の一コマ。「ぽんちゃん」という可愛いあだ名は、お兄ちゃんが付けてくれたといいます。ふたりはボール遊びをしたり、結託していたずらしたり…と、とっても仲良しだといいます。

この日、遊びにきたお兄ちゃんの友達がぽんちゃんの頭をポンポン…そして、ぷにぷにのほっぺたを触ろうと手を伸ばしたそう。するとSPのごとく、爆速で現れた小太郎くん。ぽんちゃんと友達の間に入るように体を寄せ、『何かあった？』とぽんちゃんの顔を見つめたのだとか。

そして、『うちのぽんちゃんに何かご用？』とばかりに、厳しい顔で友達のことをガン見したそう…！

過保護すぎるわんこ

その後も小太郎くんの護衛は続きます。ぽんちゃんの周りを歩きながら周囲の警戒を怠りません。時おり飼い主さんの顔を見る姿は、護衛の現状報告をしているよう…！

隙をついてぽんちゃんを触ろうとする友達ですが、小太郎くんのSP力を侮ってはいけません。猛ダッシュで駆け付けワンワン！と吠えたてたといいます。これには見ていた飼い主さんも、思わず笑ってしまったとか。

ぽんちゃんが生まれたときからずっとそばで見守ってきた小太郎くん。ちょっぴり過保護すぎる行動も、ふたりが固い絆で結ばれている証ですね。

この投稿には「守ってる姿、ステキです♡」「可愛くて頼もしいお兄ちゃん」「なんか泣ける…」などのコメントが寄せられています。小太郎くんは最強のボディーガードです♡

ぬいぐるみを取り合ってケンカ…！？

仲良しだからこそ時にはケンカもする小太郎くんとぽんちゃん。この日は、小太郎くんお気に入りのぬいぐるみを取り合っていざこざが…。どうしてもぬいぐるみが欲しいと伸ばしたぽんちゃんの手に小太郎くんの歯が当たってしまったそう。

ちょっぴりヒヤッとする瞬間ですが、小太郎くんは決して噛むことはしないといいます。このときも、ぬいぐるみを咥えようとしたお口がぽんちゃんに触れてしまっただけ。ぽんちゃんは自分の弟であることをしっかりと認識しているのでしょう。

そんな優しいお兄ちゃんが大好きで仕方のないぽんちゃん。相思相愛なふたりから、これからも目が離せません♡

小太郎くんとぽんちゃんの賑やかであたたかな日々は、TikTokアカウント「kankaachan」を覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「kankaachan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております