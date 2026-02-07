「感動しかない」「正直驚きました」58歳カズが百年構想リーグ開幕戦で先発！「なんとかしてゴールをこじ開けろ」「最高！！！」などファン興奮
今オフに三浦知良が加入した福島ユナイテッドは２月７日、J２・J３百年構想リーグの開幕戦でヴァンフォーレ甲府と敵地で対戦する。 この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、プロ41年目に突入した58歳のカズが先発に名を連ねた。
Jリーグに５年ぶりに復帰した男が開幕戦でいきなり出場へ。SNS上では、「調子が良いからスタメンなんだろう」「感動しかない」「マジでヤバすぎ！」「最高！！！」「なんとかしてゴールをこじ開けろ！」「スタメンとは正直驚きました！」「俺の心臓もバクバクでヤバい！！」「福島を勝利に導けカズ！」などの声が上がっており、盛り上がりを見せている。 ファンも期待しているようだ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【記事】日本サッカー界に朗報！森保ジャパン主力が２か月ぶりに戦線復帰へ！指揮官起用を示唆 日本代表対決に注目
