「ご報告があります」プロサッカー選手、手術報告に「完全復活を待ってます」「強くなって帰ってきて」の声
Jリーグ・名古屋グランパス所属の小屋松知哉選手は2月5日、自身のInstagramを更新。膝の手術を受けたことを報告しました。
【写真】小屋松知哉の痛々しい膝
コメント欄では、「先ずはしっかり治して復帰を楽しみにしてます」「完全復活を待ってます」「26-27シーズンは元気な姿で日立台にきてくれ！」「強くなって帰ってきて躍進してください」「こや待っているからな」「一緒に後押しから戦いましょう！」との声が寄せられました。
(文:鎌田 弘)
「強くなって帰ってきて躍進してください」小屋松選手は「リリースがあった通り、今回膝の手術を行いました」とつづり、1枚の写真を載せています。右膝内側半月板断裂と診断され手術を受けたようです。痛々しい膝となっています。
「公式リリースもありましたが、改めて挨拶させてください」2025年12月30日には「公式リリースもありましたが、改めて挨拶させてください」とつづり、名古屋グランパスへ移籍したことを報告した小屋松選手。4年間在籍していた柏レイソルに別れを告げるとともに、新天地への意気込みを語りました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
