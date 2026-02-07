「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）

３月のＷＢＣに臨む侍ジャパンに選出されている石井大智投手がシート打撃に登板。同じく代表入りしている坂本誠志郎捕手とバッテリーを組み、打者３人をパーフェクトに抑えた。

ピッチコムを装着し、ＷＢＣ公式球を使って島田と対戦。２球目のストレートで一ゴロに打ち取ると、続く新助っ人・ディベイニーはカウント１−１から力強いストレートで空振りを奪い追い込んだ。

低めのフォークは見極められたが、高めのストレートや変化球でファウルを打たせ、最後はアウトローのストレートで空振り三振に斬った。そして３人目で打席に入ったのは同じく代表入りしている佐藤輝。初球の内角高めはボールと判定されたが、２球目のアウトローにはバットを出させなかった。

平行カウントとなり、アウトローの変化球で空振りを奪って追い込んだ石井。以降はフルカウントまでもつれたが、８球目に投じたアウトローの直球で押し込み中飛に打ち取った。注目の対決に宜野座のスタンドからは大きな拍手が降り注いでいた。

また森下翔太外野手は岩貞と対した１打席で目で力強く一、二塁間を破る右前打をマーク。打球の強さを感じさせる一打を見せた。