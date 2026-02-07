ただの男友達に「私って単純」と思いながらもときめいてしまう瞬間９パターン
たとえ相手に好意を持っていなくても、ベタな優しさに触れた瞬間「キュン」としてしまい、そのまま恋に発展…ということもあります。では、どんなときに女性はただの男友達に対してときめいてしまうのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「ただの男友達に『私って単純』と思いながらもときめいてしまう瞬間」をご紹介します。
【１】自転車やバイクの後ろに乗せてくれたとき
「二人乗りってやっぱりいいな。青春って感じ」（２０代女性）など、学生カップルのようなベタなシチュエーションに、自然とテンションが上がる女性もいるようです。せっかくいい雰囲気になってもケガをしては意味がないので、くれぐれも安全運転に気をつけましょう。
【２】夏場に意外とたくましい二の腕を見たとき
「筋肉にはすごく『男』を感じてしまう（笑）」（２０代女性）など、男性のたくましい肉体に内心ドキドキしている女性は多いようです。貧弱な肉体を見せても意味がないので、日頃から体を鍛え、来るべき季節に備えましょう。
【３】下の名前に「ちゃん」付けで呼ばれたとき
「呼び捨ては親近感がわくけど、『ちゃん』付けは丁寧に扱われてる気がする」（２０代女性）など、意外に「ちゃん」付けで呼ばれることを喜ぶ女性は多いようです。ただし、タイミングを計らないと「今さら！？」と引かれる可能性もあるので注意しましょう。
【４】耳元で内緒話をされたとき
「他愛もない話でもドキドキしちゃう」（２０代女性）など、単純にいつもより体が近づいたことで、相手を男性として意識し始める女性もいるようです。居酒屋やカラオケなど、声が聞き取りづらい賑やかな場所だと実践しやすいのではないでしょうか。
【５】高いところにあるものをとってくれたとき
「か弱い女の子扱いしてもらえると嬉しい」（２０代女性）など、男性との体格差を感じさせられるような行動に、ドキッとする女性もいるようです。重い荷物を持ってあげるなどの行為でも、同じような効果があるでしょう。
【６】頭をポンポンとなでられたとき
「小さい『女の子』に戻ったような気がして胸がほっこりする」（２０代女性）など、頭を撫でられると安心する女性もいるようです。ただし、日ごろから軽くスキンシップをとる程度の仲でないと、髪に触れられるのを嫌がる可能性もあるので、相手を選ぶ必要はあるかもしれません。
【７】道を歩いていて車からかばってくれたとき
「『守られた』って気がする」（２０代女性）など、男友達の中に男らしさを見出して、感動する女性もいるようです。車が通っていないときも、女性に車道側を歩かせないよう気遣ってあげるといいでしょう。
【８】恋愛相談に対して「そんな男やめとけよ」と言われたとき
「大事に思ってくれてるんだなって胸キュン」（２０代女性）など、男性の優しい一言に心が動かされる女性もいるようです。恋愛相談を持ちかける女性は、大抵何かに傷ついているもの。女性の心を癒すような優しい発言を心がけましょう。
【９】クレーンゲームでぬいぐるみをとってくれたとき
「こういう小さいところで器用な人は好き（笑）」（２０代女性）など、小さな「すごい！」が女性の中でときめきに変わることもあるようです。女性にいつでもカッコいいところを見せられるよう、クレーンゲームの腕を上げておくといいでしょう。
ほかにも「女性がただの男友達に『私って単純』と思いながらときめいてしまう瞬間」に関するエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
