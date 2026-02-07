東京で黒星デビューとなった高額馬に、ＳＮＳでは様々な声があがっている。

７日の５Ｒ・３歳新馬（芝１８００メートル＝１６頭立て）では、クリストフ・ルメール騎手とコンビを組んだ１番人気のヘイジュード（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎）がデビュー。２３年のセレクトセール・当歳セッションで３億２０００万円で落札されたキタサンブラック産駒は、３着に終わった。

半兄のキラーアビリティ（父ディープインパクト）は２１年ホープフルＳ・Ｇ１など重賞２勝し、インドで種牡馬に。ほかにも、昨年のペルセウスＳ（ＯＰ）を勝つなど、５勝を挙げるジェイパームス（父ジャスタウェイ）などきょうだいが活躍している良血馬だ。

レースは雪が舞うなか、ヘイジュードは１５番枠から五分のスタート。道中は中団後方に取り付くと、４角では最後方に。ただ、直線でルメール騎手が促すと、内へ切り込みながらも、上がり３ハロン最速３４秒１の脚を使い、勝ち馬と０秒３差の３着に迫ってゴールした。

勝ったのは、北海道市場で５５０万円で取引された４番人気のベルウッドクレド（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父シルバーステート）だった。勝ちタイムは１分４９秒５。

ヘイジュード以外にも話題馬が出走し注目を集めたレースで、確定後はＸ（旧ツイッター）で、同馬以外にも２番人気だったカットソロ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）もトレンド入り。「ヘイジュード末脚エグ」「これが２月じゃなかったら凄いポジれるんだけどね」「３着は普通にＯＫ」「新馬はそんなに甘くない」「勝てなかったのは残念」「皐月間に合わないだろ、もう…」「ダービーで見たい間に合うか？」「流石に後ろ過ぎたか」「コラッ 一瞬凄い足つかってたけど、そこで終わっちゃった」「エグい足笑」「カットソロ、フラフラしすぎ。馬が子供すぎる」「カットソロ凄い馬だなこりゃ騎手も大変だ…」などコメントが相次いだ。