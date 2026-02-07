VIS×OUTDOOR PRODUCTS別注バッグ登場！大人可愛い3型に注目

カジュアル派にもきれいめ派にも嬉しいニュースが到着しました。VIS（ビス）から、OUTDOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ）との別注バッグが2026年2月3日（火）より発売スタート。機能性はそのままに、女性らしいディテールと洗練されたデザインを掛け合わせた3型がラインアップします。毎日の通勤から休日のお出かけまで、スタイリングをさりげなく格上げしてくれる注目コレクションです。

女性らしさを添えた2WAYトート

価格：8,580円（税込）



別注2WAYベルト付きパデッドトートバッグは、ややふくらみのある立体フォルムと微光沢素材が上品な印象。ベルトを締めることで口元にギャザーが寄り、柔らかな丸みのあるシルエットへと変化します。

ショルダーと手持ちの2WAY仕様で、装いに合わせてアレンジ可能。

カラー：Black／Charcoal／Ecru（サイズ：Free）

価格：8,580円（税込）

フロントの立体フリルが目を引く別注2WAYフリルトートバッグは、甘さを程よく抑えた大人仕様。ハリ感のある素材で、ON・OFF問わず活躍します。

カラー：Black／Ecru／Beige（サイズ：Free）

デイリーに活躍するフリルショルダー

価格：7,480円（税込）

別注フリルショルダーバッグは、ギャザーを効かせたショルダーデザインがさりげないアクセント。コードを絞ることで表情を変えられ、シンプルなコーデにも自然になじみます。

コンパクトながらマチ付きで、必需品がしっかり収まる実用性も魅力。軽やかな使い心地で、デイリー使いにぴったりの一品です♪

カラー：Black／Ecru／Pink（サイズ：Free）

ON・OFF問わず使える万能デザイン

今回の別注バッグは、OUTDOOR PRODUCTSならではの実用性に、VISらしいフェミニンなエッセンスをプラス。

フリルやギャザーといったディテールが、シンプルなスタイリングにも程よい華やぎを添えてくれます。通勤、休日、旅行まで、幅広いシーンで活躍する頼れる存在です。

毎日を彩る、頼れる別注バッグ♡

機能性とデザイン性を兼ね備えたVIS×OUTDOOR PRODUCTSの別注バッグは、忙しい大人の女性の強い味方。

コーデを選ばず使えるから、ひとつ持っているだけで毎日のスタイリングがぐっと快適に。

自分らしいおしゃれを楽しみながら、実用性も妥協したくない方にこそおすすめのコレクションです♡